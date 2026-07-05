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Cronaca

» Meteo
05/07/2026 09:32:00

Meteo Sicilia, domenica 5 luglio: torna il sole, ma nel pomeriggio ...

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Dopo l'instabilità degli ultimi giorni, la domenica del 5 luglio si apre all'insegna del miglioramento del tempo in Sicilia. L'alta pressione torna a rafforzarsi sull'Isola, garantendo condizioni generalmente stabili e un graduale aumento delle temperature.

Nel corso della mattinata il cielo si presenterà in prevalenza sereno o poco nuvoloso su gran parte del territorio. Nel pomeriggio è previsto lo sviluppo di qualche addensamento nelle zone interne, soprattutto nei settori sud-orientali, dove non si esclude qualche breve e isolato rovescio. Altrove il tempo resterà stabile, con ampie schiarite.

Le temperature saranno in aumento, con valori più gradevoli lungo le coste e un caldo in graduale intensificazione nelle aree interne.

I venti soffieranno dai quadranti nord-occidentali (NNW), deboli o moderati, con rinforzi sul Canale di Sicilia. I mari saranno generalmente mossi, con moto ondoso più sostenuto proprio nello Stretto di Sicilia.

 

Focus sulla provincia di Trapani

 

Per la provincia di Trapani si prospetta una giornata tipicamente estiva. Il cielo sarà sereno o poco nuvoloso per l'intero arco della giornata, senza particolari rischi di precipitazioni.

Le temperature massime si porteranno tra i 29 e i 32 gradi nelle zone costiere, con punte leggermente superiori nell'entroterra. La ventilazione di maestrale e nord-ovest renderà il clima più sopportabile lungo il litorale, soprattutto tra Marsala, Trapani, San Vito Lo Capo e le Egadi.

Il mare si presenterà mosso, in particolare al largo e nel Canale di Sicilia, con condizioni che richiedono attenzione per le imbarcazioni più piccole, mentre per i bagnanti sono attese comunque condizioni favorevoli lungo gran parte delle spiagge della costa trapanese.

 









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