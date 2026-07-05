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Economia

» Mare e pesca
05/07/2026 14:26:00

Natanti a noleggio e moto d'acqua, stretta della Capitaneria di Mazara: nuove regole per l'estate

https://www.tp24.it/immagini_articoli/03-07-2026/natanti-a-noleggio-e-moto-d-acqua-stretta-della-capitaneria-di-mazara-nuove-regole-per-l-estate-450.jpg

Più controlli, maggiori obblighi per gli operatori e nuove misure di sicurezza per chi noleggia gommoni, moto d'acqua e altri natanti. La Capitaneria di Porto di Mazara del Vallo ha emanato una nuova ordinanza che aggiorna integralmente la disciplina delle attività di locazione e noleggio nel proprio Circondario marittimo, sostituendo quella in vigore dal 2022. Un provvedimento destinato a interessare decine di imprese che operano lungo le coste del Trapanese, da Mazara a Campobello fino a Castelvetrano, in piena stagione turistica.

 

Più sicurezza per turisti e operatori

 

L'ordinanza recepisce le novità introdotte dalla recente normativa nazionale sulla nautica da diporto e sulle immersioni subacquee, con l'obiettivo dichiarato di aumentare gli standard di sicurezza per chi utilizza i mezzi a fini turistici e ricreativi. Tra le principali novità figurano obblighi più stringenti per le imprese che effettuano locazione e noleggio di natanti, moto d'acqua e mezzi destinati alle attività subacquee.

 

Comunicazione obbligatoria alla Capitaneria

 

Le imprese dovranno trasmettere alla Capitaneria una dettagliata comunicazione di inizio attività tramite posta elettronica certificata, allegando tutta la documentazione prevista: dai dati dei mezzi alle polizze assicurative, fino alle patenti nautiche del personale incaricato della conduzione. L'attività potrà iniziare già dal momento dell'invio della comunicazione, ma la Capitaneria si riserva la possibilità di effettuare controlli e, in caso di irregolarità, disporre diffide, sospensioni o persino l'interdizione dell'attività.

 

Arriva il "mezzo di assistenza"

 

Una delle innovazioni più significative riguarda gli operatori che noleggiano natanti senza conducente. Dovranno infatti disporre di un'unità dedicata esclusivamente all'assistenza e al soccorso dei clienti in mare. Il mezzo potrà essere di proprietà dell'azienda, condiviso con altre strutture vicine oppure appartenere a una società autorizzata al soccorso nautico, purché esista un regolare contratto. L'obiettivo è garantire un intervento rapido in caso di emergenza.

 

Moto d'acqua, obblighi più severi

 

Per acquascooter e moto d'acqua vengono confermati specifici dispositivi di sicurezza obbligatori, come l'acceleratore a ritorno automatico e il sistema di spegnimento del motore in caso di caduta del conducente, salvo i modelli già dotati di sistemi equivalenti.

 

Nuove regole anche per le immersioni subacquee

 

L'ordinanza dedica un intero capitolo anche ai natanti utilizzati come appoggio alle immersioni sportive e ricreative. Tra gli obblighi figurano la presenza a bordo di un istruttore o guida subacquea, di un conduttore con patente nautica e di un operatore abilitato al primo soccorso subacqueo. Viene inoltre istituito un registro delle immersioni, da conservare e rendere disponibile agli organi di controllo.

 

Targhe identificative obbligatorie

 

Tutti i natanti utilizzati per locazione, noleggio o attività subacquee dovranno esporre una targhetta identificativa ben visibile con il nome dell'operatore, il numero massimo di persone trasportabili e un codice identificativo che distingua il tipo di attività svolta (locazione, noleggio o supporto alle immersioni).

La nuova ordinanza abroga quella del 2022 ed è immediatamente operativa. Per gli operatori del settore rappresenta un aggiornamento importante delle procedure amministrative e degli standard di sicurezza, mentre per i turisti significa maggiori garanzie durante le attività in mare lungo le coste del Circondario marittimo di Mazara del Vallo.



Mare e pesca | 2026-07-01 13:30:00
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