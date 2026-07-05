Tamponamento sulla Palermo-Mazara, code in uscita dalla città

05/07/2026 12:45:00

Traffico rallentato questa mattina sull’autostrada A29 Palermo-Mazara del Vallo, nel tratto iniziale in uscita da Palermo, in direzione Mazara.

A causare i disagi è stato un tamponamento tra due auto avvenuto tra il chilometro 0 e il chilometro 4. L’incidente, per fortuna, non ha provocato feriti.

Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine e le squadre dell’Anas, impegnate nella gestione della viabilità e nelle operazioni necessarie per riportare la circolazione alla normalità.

Inevitabili le code in uscita dalla città, in una domenica di luglio in cui il traffico verso le località della provincia e della Sicilia occidentale è già sostenuto.



