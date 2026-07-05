Papa Leone a Lampedusa, il grido del Mediterraneo e l'appello all'Europa: "Non passate oltre"

05/07/2026 06:00:00

Ci sono luoghi che diventano simboli. Lampedusa è uno di questi. Da oltre trent'anni rappresenta la frontiera più esposta dell'Europa, il punto in cui speranza e tragedia si incontrano ogni giorno. Con la visita di Papa Leone XIV, l'isola è tornata ad essere il centro morale del Mediterraneo.

È stata una giornata destinata a entrare nella storia della Chiesa e della Sicilia. Non soltanto perché il Pontefice ha scelto di ripercorrere le orme di Papa Francesco, che proprio da Lampedusa, nel luglio del 2013, inaugurò il suo pontificato fuori da Roma. Ma soprattutto perché Leone XIV ha deciso di riprendere quel filo interrotto, rilanciandolo con parole ancora più esplicite sul piano politico e umano. Il suo non è stato un viaggio dedicato alla cronaca degli sbarchi. È stato un viaggio dentro la coscienza dell'Europa.

Sulle orme di Papa Francesco

Il programma della visita è stato costruito attorno ai luoghi simbolo della memoria.

Dopo l'atterraggio all'aeroporto di Lampedusa, il Pontefice è stato accolto dall'arcivescovo di Agrigento Alessandro Damiano, dal presidente della Regione Renato Schifani, dal prefetto Salvatore Caccamo, dal sindaco Filippo Mannino e dalle autorità civili e religiose.

Il primo gesto è stato il più silenzioso.

Papa Leone XIV si è recato al cimitero dell'isola, dove riposano alcuni migranti morti nel tentativo di attraversare il Mediterraneo. Un mazzo di fiori, qualche minuto di preghiera e un silenzio che vale più di qualsiasi discorso.

Poi il trasferimento alla Porta d'Europa, il monumento che guarda il mare e che da anni rappresenta il punto in cui si intrecciano speranza e disperazione. Qui il Papa ha ricordato le migliaia di donne, uomini e bambini che non sono mai arrivati a toccare quella terra.

Infine il passaggio al Molo Favaloro, oggi intitolato a Papa Francesco, e la celebrazione della Messa davanti a migliaia di persone.

"Qui avete visto migliaia di uomini lasciati mezzi morti"

L'omelia è stata costruita attorno alla parabola del Buon Samaritano. Ma Leone XIV non ha parlato in termini astratti.

Ha trasformato il Vangelo nella fotografia di ciò che accade ogni giorno nel Mediterraneo. «Oggi Lampedusa e Linosa si trovano su una strada pericolosa come quella che scendeva da Gerusalemme a Gerico. Qui avete visto non solo uno, ma migliaia di esseri umani caduti nelle mani di briganti che portano loro via tutto, li percuotono a sangue e li lasciano mezzi morti.» Una frase destinata a rimanere tra le più significative del suo pontificato. Perché identifica nei trafficanti di esseri umani i briganti della parabola evangelica, ma invita anche chi osserva a chiedersi quale ruolo stia scegliendo di assumere: quello del sacerdote che passa oltre, del levita che evita di fermarsi oppure del Samaritano che decide di farsi carico della sofferenza dell'altro.

"I morti sono vittime anche delle decisioni mancate"

Il passaggio che ha colpito maggiormente riguarda le responsabilità politiche. Papa Leone XIV ha pronunciato parole che chiamano direttamente in causa governi nazionali e istituzioni europee. "I morti in questo mare sono vittime sia delle decisioni prese sia delle decisioni mancate." Per il Pontefice non esistono soltanto le responsabilità dei trafficanti, delle guerre, della povertà o delle dittature. Esistono anche le responsabilità delle politiche migratorie incapaci di costruire una strategia comune.

Ha denunciato la logica dell'emergenza permanente e ha chiesto di sostituirla con una visione stabile, fondata su quattro pilastri già indicati da Papa Francesco:

garantire il primo soccorso; accogliere; proteggere; promuovere e integrare.

Ma ha aggiunto un quinto obiettivo: lavorare affinché nessuno sia costretto a lasciare la propria terra.

Il Mediterraneo continua a contare morti

Il Papa ha parlato mentre il Mediterraneo continua a restituire cadaveri. Anche nel 2026 la rotta del Mediterraneo centrale resta una delle più letali al mondo. Sono già oltre 1.300 le vittime stimate nei primi mesi dell'anno. Numeri che raccontano soltanto una parte della tragedia. Molti naufragi infatti non vengono mai documentati.

Molte persone semplicemente scompaiono. Nel giorno della visita del Pontefice, nell'hotspot di contrada Imbriacola erano presenti oltre cento migranti, molti dei quali minori non accompagnati. Poche ore prima la Guardia Costiera aveva soccorso un'altra imbarcazione partita dalla Libia. Segno che la tragedia non appartiene al passato.

Sta continuando.

La storia di Leo: il volto della speranza

Tra gli incontri più toccanti della giornata c'è stato quello con Leo, oggi undicenne. Aveva appena un anno e mezzo quando arrivò a Lampedusa su un barcone.

Sua madre morì durante la traversata. Lui è sopravvissuto. Adottato da una famiglia italiana, oggi sogna di diventare medico e racconta la propria storia nelle scuole per aiutare altri bambini. Durante la visita ha incontrato Papa Leone XIV insieme ad altri ragazzi. Gli ha consegnato una lettera e un pallone.

Dietro quel gesto c'è il significato più profondo della giornata: dimostrare che dietro ogni numero esiste una persona, una storia, una famiglia, un futuro possibile.

Il grazie del Papa a Lampedusa

Leone XIV ha voluto ringraziare esplicitamente la comunità lampedusana.

Ha ricordato il lavoro della Guardia Costiera, dei volontari, dei medici, delle forze dell'ordine, delle associazioni e di tutti coloro che negli anni hanno soccorso migliaia di persone. «Tra voi è l'amore ad essersi organizzato.»

Una frase semplice che restituisce il senso della storia dell'isola.

Lampedusa, infatti, è spesso raccontata come il luogo dell'emergenza.

Ma prima ancora è il luogo della solidarietà quotidiana.

Schifani: "Un momento storico per tutta la Sicilia"

Il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani ha definito la visita «un momento storico per tutta la Sicilia».

Al termine della giornata ha incontrato gli operatori della Protezione civile, ringraziandoli per il lavoro svolto durante l'organizzazione dell'evento e sottolineando la collaborazione tra Stato e Regione.

«C'è stata un'intesa tra governo nazionale e governo regionale per ripartire le varie funzioni e il coordinamento. Voglio elogiare tutti per il forte senso di responsabilità dimostrato, sono orgoglioso del sistema di Protezione civile regionale per come ha sempre risposto alle emergenze sul nostro territorio. Ricordo che nell’aprile del 2023 il ministro Piantedosi mi chiamò nottetempo per chiederci supporto in occasione dello sbarco di 1.500 persone. In quell'occasione abbiamo gestito il primo impatto per poi consentire al governo nazionale di intervenire. Quando si tratta di solidarietà non possono esserci steccati. Il nostro è un Paese serio che sa coordinarsi e dà prova di efficienza anche negli eventi eccezionali».

Il presidente Schifani ha poi accompagnato con la moglie Franca il Pontefice in aeroporto e, prima della partenza, gli ha donato una triscele in ceramica, simbolo della Sicilia. Ha ringraziato Papa Leone per la forza del messaggio lanciato con il suo arrivo sull'isola e durante l'omelia della messa celebrata nel campo sportivo. All'intensa e suggestiva celebrazione ha preso parte una delegazione della giunta regionale composta dagli assessori al Turismo Elvira Amata, alle Infrastrutture Alessandro Aricò, al Territorio Giusi Savarino, alle Attività produttive Edy Tamajo.

Il sindaco di Petrosino, Giacomo Anastasi: "Le parole del Papa un richiamo alla responsabilità di tutti"

Tra le reazioni alla storica visita di Papa Leone XIV a Lampedusa c'è anche quella del sindaco di Petrosino, Giacomo Anastasi, che ha condiviso sui social alcuni dei passaggi più significativi dell'omelia del Pontefice, accompagnandoli con una riflessione personale. «La presenza oggi del Papa a Lampedusa, i suoi gesti e le parole pronunciate sono un richiamo potente alla responsabilità. Interrogano la nostra umanità, o quel che ne rimane», scrive Anastasi, sottolineando come il messaggio del Santo Padre rappresenti un invito a uscire dall'indifferenza. Per il primo cittadino, le migliaia di uomini, donne e bambini morti nel Mediterraneo «sono vittime che ci riguardano, vittime anche della nostra ignavia e della nostra indifferenza». Un intervento che rilancia il cuore dell'appello di Leone XIV, secondo cui «i morti in questo mare sono vittime sia di decisioni prese, sia di decisioni mancate», e richiama la necessità di un'assunzione di responsabilità collettiva davanti a una tragedia che continua a consumarsi alle porte dell'Europa.

“L’amore è sempre nella libertà e la libertà sta nelle decisioni. C’è anche chi sceglie di non farsi prossimo e chi decide di non decidere. I morti in questo mare sono vittime sia di decisioni prese, sia di decisioni mancate".

"Dove c’erano muri di separazione, Cristo li ha abbattuti. Non c’è amore di Dio senza amore del prossimo, e non c’è prossimo se io non mi avvicino... Il Vangelo risuona dove i popoli si incontrano, le persone si accolgono, le loro vicende si intrecciano, le diverse culture si pongono in dialogo. Diventa muto, invece, dove ognuno fa di sé stesso un’isola, dove il contatto è evitato, lo scambio è interrotto..." Papa Leone XIV



Lampedusa resta la coscienza dell'Europa

A distanza di tredici anni dal viaggio di Papa Francesco, il Mediterraneo continua a essere attraversato dalle stesse rotte della disperazione. Sono cambiate le guerre, sono cambiate le crisi internazionali, sono cambiati i governi. Ma il mare continua a inghiottire vite umane. Papa Leone XIV non è arrivato a Lampedusa per offrire soluzioni tecniche. Ha fatto qualcosa di diverso. Ha ricordato che il Mediterraneo non è soltanto una questione di confini, sicurezza o gestione dei flussi migratori.

È prima di tutto una questione di coscienza. Per questo la sua visita assume un valore che va ben oltre una celebrazione religiosa. È un richiamo rivolto all'Europa, ai governi e alle istituzioni, ma anche ai cittadini. Perché, come ha ricordato il Pontefice, il rischio più grande non è soltanto quello che qualcuno continui a morire in mare. È che il resto del continente finisca per considerare tutto questo normale. E quando una tragedia diventa normalità, il naufragio non riguarda più soltanto chi attraversa il Mediterraneo: riguarda l'idea stessa di Europa.



