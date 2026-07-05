Kitesurf, tavola sparita nel viaggio Milano-Marsala: dopo cinque anni arriva il risarcimento

05/07/2026 13:21:00

Doveva essere una trasferta sportiva Marsala. Si è trasformata invece in una lunga vicenda giudiziaria conclusa soltanto cinque anni dopo.

Protagonista della storia è un atleta milanese che nell'estate del 2021 aveva raggiunto Marsala per partecipare a una competizione internazionale nelle acque dello Stagnone. La sua attrezzatura, però, non è mai arrivata a destinazione.

La tavola scomparsa durante la spedizione

Lo sportivo aveva affidato la propria attrezzatura a un servizio di spedizione, con consegna prevista nel resort marsalese dove avrebbe soggiornato. Il pacco, tuttavia, è scomparso durante il tragitto tra Milano e Marsala e non è mai stato recuperato.

Per poter prendere parte alla gara, l'atleta è stato costretto a noleggiare sul posto tutto il materiale necessario, sostenendo una spesa imprevista pur di non rinunciare alla manifestazione.

La sentenza del Tribunale di Roma

La vicenda è approdata davanti al Tribunale civile di Roma dopo un lungo contenzioso che ha visto coinvolte la società di corriere espresso e, successivamente, anche Poste Italiane in seguito al riassetto societario avvenuto nel settore.

Con la sentenza arrivata nel 2026, il giudice ha stabilito che il vettore finale della spedizione dovrà risarcire il cliente con 3.991 euro per la perdita dell'attrezzatura. È stata invece esclusa la responsabilità di Poste Italiane.

Respinta, infine, la richiesta di un ulteriore risarcimento per la cosiddetta "vacanza rovinata", poiché il giudice ha ritenuto che il kitesurfer abbia comunque potuto partecipare alla competizione grazie al noleggio dell'equipaggiamento.

Un principio importante per i consumatori

Secondo i legali che hanno assistito il consumatore, la decisione afferma un principio significativo: eventuali cambiamenti negli assetti societari delle aziende di trasporto non possono ricadere sui clienti, che hanno diritto a ottenere il risarcimento quando il vettore non adempie correttamente ai propri obblighi.



