Sostenibilità e filiera etica: Lombardo Bikes entra nel network Amfori

05/07/2026 07:11:00

Lombardo Bikes - azienda italiana attiva dal 1952 nella produzione di biciclette - annuncia ufficialmente il proprio ingresso in amfori, l'associazione internazionale leader nel supporto alle imprese per il miglioramento delle performance sociali e ambientali lungo l'intera catena di approvvigionamento. L’adesione a questo network globale che riunisce oltre 2.000 aziende, retailer e produttori in tutto il mondo, rappresenta per lo storico marchio italiano un passo strategico fondamentale all'interno di un percorso già avviato verso una mobilità e una produzione sempre più responsabili.

Nel contesto attuale, amfori svolge un ruolo chiave nell'aiutare le aziende a gestire i rischi di filiera e a costruire una reale resilienza operativa, offrendo canali sicuri per dare voce ai lavoratori della filiera e programmi mirati per ridurre sprechi e impatto ambientale nei siti produttivi. In questo modo, l'azienda può garantire ai consumatori che ogni bicicletta è nata in un contesto di lavoro sano, equo e attento al pianeta. Inoltre, grazie a questa partnership, verranno adottati strumenti e standard internazionalmente riconosciuti, tra cui il programma BSCI (Business Social Compliance Initiative) per la gestione dei rischi sociali, sia di quelli ambientali (con il protocollo amfori BEPI). L'obiettivo è rafforzare il controllo, il monitoraggio e la trasparenza della propria supply chain, garantendo il rispetto dei diritti dei lavoratori, la tutela dell’ambiente e condizioni di lavoro etiche in tutti i processi produttivi.

“La scelta di entrare in amfori nasce dalla volontà di strutturare ulteriormente il nostro impegno verso la sostenibilità, adottando un sistema riconosciuto a livello internazionale che ci consente di valutare e migliorare in modo continuo le performance dei nostri partner lungo tutta la filiera. Questo approccio ci permette di aumentare la trasparenza, ridurre i rischi e contribuire in modo concreto a una produzione sempre più etica e responsabile”, ha dichiarato Emilio Lombardo, CEO di Lombardo Bikes.



Un percorso radicato: le iniziative concrete di Lombardo Bikes

L'ingresso in amfori si inserisce in un modello industriale già virtuoso e fortemente orientato alla sostenibilità: la sede produttiva di Buseto Palizzolo (TP) è alimentata al 100% da energia green già dal 2023, all'interno di una filosofia aziendale che promuove l'economia circolare, il riciclo e il riuso dei materiali in tutte le fasi produttive. Pioniera della mobilità elettrica in Italia, oggi l’azienda offre una gamma avanzata di e-bike che rispondono a ogni esigenza di performance ecologica.

Lombardo Bikes sostiene inoltre lo sport inclusivo al fianco di realtà come Panathlon e Baskin, e supporta atleti e paratleti di livello internazionale come Andrea Adamo e Andrea Devicenzi. Il legame con la comunità si esprime attraverso diverse iniziative come visite didattiche per le scuole, ciclopasseggiate e collaborazioni storiche con le Forze dell’Ordine per la realizzazione di edizioni speciali di biciclette, e l’offerta di opportunità qualificate ai giovani siciliani che vogliono rientrare sul territorio.

Infine, la valorizzazione delle risorse umane e l'impegno sociale rappresentano un altro pilastro fondamentale che si sposa con i valori di amfori: l'azienda infatti vanta circa il 40% di presenza femminile, e i dipendenti inoltre hanno a disposizione una palestra interna per incentivare uno stile di vita sano. Sul fronte del welfare aziendale e familiare, la sede ospita da otto anni un asilo aziendale e promuove l'iniziativa "Welcome Baby", oltre ad erogare un bonus di 500 euro per ogni nuova nascita.

A coronamento di questa filosofia aziendale e della capacità di fare impresa in modo responsabile e sostenibile, Lombardo Bikes è stata selezionata e inserita da Fondazione Symbola nel prestigioso Rapporto 2026 dedicato al tema “Coesione e Competizione”. Si tratta di un traguardo di altissimo rilievo per il brand, condiviso al fianco di grandi player nazionali del calibro di A2A, Conad e Granarolo. Il riconoscimento ufficiale, che celebra le eccellenze italiane capaci di coniugare competitività economica e responsabilità sociale, è stato consegnato nella cornice dello storico e suggestivo Teatro Bibiena di Mantova lo scorso 12 giugno 2026.

Con questi nuovi traguardi, Lombardo Bikes conferma la volontà di evolvere non solo come produttore, ma anche come attore responsabile all’interno del proprio ecosistema industriale, generando valore per le persone e il territorio.



