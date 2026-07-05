Il Gal Valle del Belìce chiude il progetto "Dritto al Punto" e lancia "INNSULA"

05/07/2026 15:00:00

Un anno di formazione digitale, migliaia di cittadini coinvolti e una nuova sfida per il futuro dell’innovazione nel territorio belicino. Si è svolto nella sede del GAL Valle del Belìce a Partanna l’evento conclusivo del progetto “Dritto al Punto – Digitale in Movimento per Comunità di Confine”, occasione per tracciare un bilancio delle attività e presentare la nuova progettualità “INNSULA”.

Il progetto “Dritto al Punto” ha rappresentato una delle esperienze più strutturate di alfabetizzazione digitale nel territorio, con oltre 4 mila utenti unici raggiunti (più di 11 mila considerando le precedenti attività). Un risultato ottenuto grazie a una rete di collaborazione tra Comuni, enti del terzo settore e Centri per l’Impiego, che ha permesso di portare la formazione anche nei centri più periferici e fragili del comprensorio.

Le attività hanno coinvolto cittadini over 16, famiglie immigrate e soprattutto over 60, con percorsi dedicati all’utilizzo degli strumenti digitali di base e avanzati: dallo SPID al Fascicolo Sanitario Elettronico, fino all’app IO. Particolare attenzione è stata riservata ai contesti più delicati, come case di riposo e centri anziani, dove il digitale è stato raccontato come strumento di autonomia e inclusione.

Nel corso dell’incontro, i formatori hanno anche presentato una dimostrazione pratica delle attività svolte nei laboratori, con un focus sulle applicazioni dell’intelligenza artificiale e sulle sue possibili ricadute nei servizi quotidiani e nei processi di cittadinanza digitale.

A fare il punto è stato il direttore del GAL, Alessandro La Grassa, che ha sottolineato come il progetto non rappresenti un punto di arrivo, ma l’avvio di una strategia più ampia. Proprio in questa direzione si inserisce “INNSULA”, nuovo progetto che segna un salto di qualità nell’approccio all’innovazione nel Belìce.

INNSULA, classificatosi terzo su 16 progetti nell’ambito dell’avviso “Open Innovation Sicilia” (PR FESR Sicilia 2021-2027), sarà il primo acceleratore di startup del territorio. Un’iniziativa pensata per giovani, imprese e professionisti con competenze digitali avanzate, con l’obiettivo di trasformare idee innovative in progetti di impresa concreti e competitivi.

Durante la giornata è stato evidenziato il ruolo strategico della rete territoriale e dei partner istituzionali, tra cui UNPLI Trapani e il Comune di Salemi, rappresentato dall’assessore alle Politiche sociali Rina Gandolfo. A fare gli onori di casa il vicesindaco di Partanna, Valeria Battaglia, che ha sottolineato il valore della collaborazione tra amministrazioni e GAL per accompagnare la transizione digitale del territorio.

Il GAL Valle del Belìce chiude così una fase progettuale che ha lasciato un segno concreto nella comunità, puntando ora su innovazione, startup e competenze avanzate come leva di sviluppo per il futuro della Sicilia occidentale.



