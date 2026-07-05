Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Caos Shark
Caos Trapani Calcio
Cartolina da Marsala
Ciclone Harry
Gaza
Gibellina Capitale
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
In vino veritas
La grande sete
La rete di Messina Denaro
Marsala 2026
Referendum sulla giustizia
Scandalo referti
Sindaca Patti
Vinitaly 2026
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Istituzioni

» Dai Comuni
05/07/2026 22:19:00

Marsala. Palazzo VII Aprile apre alle visite. In Aula la teca con il primo Registro del Consiglio comunale
 

https://www.tp24.it/immagini_articoli/03-07-2026/marsala-palazzo-vii-aprile-apre-alle-visite-in-aula-la-teca-con-il-primo-registro-del-consiglio-comunale-450.jpg

Su disposizione del presidente del Consiglio comunale Giovanni Maniscalco, il Palazzo VII Aprile di Marsala rimarrà aperto per le visite da lunedì a venerdì - dalle 09.00 alle 13.00 - fino al prossimo 10 luglio. 

 

“Apriamo la storica sede consiliare a cittadini e visitatori, con l’intento di ampliare ulteriormente gli orari di accoglienza, afferma il presidente Maniscalco. Intanto, assieme alla storica Sala delle Lapidi, si potrà ammirare anche la teca che custodisce il primo Registro del Consiglio Comunale del Regno d'Italia, riunitosi il 10 marzo 1861. Il prezioso dono della sindaca Andreana Patti è stato digitalizzato ed è ora visionabile attraverso un Qr code”.

 









Native | 04/07/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/03-07-2026/1783089918-0-liberty-lines-serve-piu-ascolto-per-migliorare-i-porti-delle-egadi.jpg

Liberty Lines: “Serve più ascolto per migliorare i porti...

Native | 04/07/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/03-07-2026/1783091236-0-marsala-liberi-d-intrecciare-vince-la-festa-regionale-refugee-teams.jpg

Marsala, Liberi D’Intrecciare vince la Festa regionale Refugee Teams

Native | 03/07/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/03-07-2026/1783072260-0-marsala-alex-britti-alle-cantine-fina-per-kebrillera-2026.jpg

Alex Britti in concerto alle Cantine Fina. Kebrillerà 2026