Trapani: giovani aggrediti nel centro storico mentre visitano la città. Lo sfogo di una madre

05/07/2026 13:45:00

Erano usciti per visitare Trapani e, invece, torneranno a casa ricordando un'aggressione.

É successo ieri sera in centro storico: tre ragazzi che passeggiano, di cui due venivano da Roma. Il terzo, faceva da guida nella sua città.

Poi, secondo il racconto della madre affidato ai social, tutto cambia in pochi secondi.

Un gruppo di quattro giovani li avrebbe avvicinati: un pugno sferrato alle spalle. Ed il ragazzo si é ritrovato con la mandibola fratturata, il sangue sul volto. Ha evitato il peggio rifugiandosi prontamente dentro un bar.

Una sera d'estate che doveva servire ad accompagnare due amici arrivati da lontano tra i vicoli del centro storico, fermarsi per un gelato, spiegare perché quel tramonto sul mare è diverso da tutti gli altri.

"La sola colpa di mio figlio era mostrare le bellezze della città ai suoi amici arrivati da Roma", scrive la madre del ragazzo aggredito.

Prima ancora della cronaca, c'è una serata qualunque che poteva coinvolgere chiunque.

Nel suo lungo sfogo la madre racconta soprattutto ciò che viene dopo: la paura di vedere il figlio ferito, ma anche il sollievo per averlo visto reagire con lucidità, riuscendo a mettersi in salvo. Ringrazia chi non si è voltato dall'altra parte, i gestori del locale che lo hanno accolto e le forze dell'ordine intervenute.

Poi la rabbia prende il sopravvento. E si rivolge idealmente alla madre del presunto aggressore, parlando di educazione, di valori e di responsabilità. Lo fa con parole dure, dettate dal dolore di chi ha visto il proprio figlio rientrare a casa con una mandibola rotta.

La vicenda, per ora, emerge dal racconto della famiglia della vittima, seguiranno gli accertamenti delle autorità competenti.

Ma, al di là degli accertamenti, resta un'immagine difficile da scrollarsi di dosso.

Due ragazzi arrivati da Roma per conoscere Trapani ed il loro amico che voleva mostrargli la città con gli occhi di chi la ama.

E una notte che, invece di lasciare il ricordo del profilo delle Mura di Tramontana o del porto illuminato, rischia di essere ricordata per un pugno arrivato alle spalle.

A volte una città non viene raccontata da una cartolina.

Basta una frase di una madre per far capire quanto possa essere sottile la distanza tra una serata d'estate e una storia che nessuno avrebbe voluto raccontare.



