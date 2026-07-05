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Sport

» CALCIO A 5
05/07/2026 16:48:00

Futsal: mercato in fermento e tanti arrivi per il Futsal Mazara 2020

https://www.tp24.it/immagini_articoli/05-07-2026/1783266394-0-futsal-mercato-in-fermento-e-tanti-arrivi-per-il-futsal-mazara-2020.jpg

Un Futsal Mazara 2020 sugli scudi presenta le sue operazioni di mercato per la terza stagione consecutiva nel Campionato di serie A2 2026/27. La società cara al presidente Filippo Maggio parte comunque dalla ufficiale Campagna Abbonamenti che prenderà inizio lunedì 6 luglio. La società invita gli appassionati a sostenere il sodalizio gialloblu allo stesso costo della passata stagione. 50 € che consentiranno ad assistere a 10 pertita su 11 della nuova imminente stagione regolare. L'abbonamento consente anche l'ingresso promozioale di una donna al prezzo di 3 € oltre che la possibilità di gadget gratuiti ed iniziative esclusive pensate per premiare i sostenitori del Futsal Mazara 2020. E' possibile sottoscrivere la Campagna Abbonamenti "Futsal Mazara Mania" presso i punti vendita:

  • AZ Color di Via Salemi, 233 B;
  • Bicenter di Viale Africa, 63.
  • La società ha, inoltre, comunicato il rinnovo del contratto a Mister Vincenzo Bruno ed al suo Assistant Coach Giovanni Pomilia, entrambi punto fermo delle due stagioni precedenti in cui la direzione tecnica della squadra ha dimostrato grandi qualità e tanto attaccamento alla maglia. Un'altra conferma aleggiava in casa gialloblù ed è stata quella del Pivot Christian Buscaglia,bomber dell ultime sei stagione e adesso nuovo Capitano gialloblù in virtù di una acquisita assertività che lo ha reso sempre più leader in campo.
  • Ecco i nuovi arrivi confermati dalla società:

Lucio Moragas - Pivot - Argentina - Cisterna LT (A2) - Campione del Mondo U20 con l'Argentina;

Guilherme Uider De Oliveira - Laterale - Brasile - Città di Chieti (B) - è stato U23 del Padova in serie A;

Richard Rejala - Universale - Paraguay - Cisterna LT (A2) - attualmente nazionale del  Paraguay;

Cesar Turello - Pivot - Brasile - Potenza (B) - tanta serie A per il giocatore carioca;

Alessandro Palumbo - Laterale - Italia - Giovinazzo (A2 Elite) - vince il campionato approdando in serie A.

In attesa di altre news non resta da dire che per martedì 14 luglio prossimo la società ha organizzato uno Stage U19 presso il Palazzetto dello Sport di Mazara del Vallo per i nati negli anni 2006, 2007, 2008, 2009 e 2010. Per info chiamare il Resp. del Settore Giovanile al 3475996491.

 









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