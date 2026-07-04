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Cultura

» Spettacoli
04/07/2026 11:23:00

Il premio Mozia domani su Rai Tre

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Il Premio Internazionale Mozia arriva in televisione. La terza edizione della manifestazione sarà trasmessa domenica 5 luglio alle 23.40 su Rai 3.

 

La messa in onda in seconda serata conferma il rilievo raggiunto dall'iniziativa, nata per promuovere le eccellenze italiane e sostenere la candidatura di Mozia e della Laguna dello Stagnone di Marsala a Patrimonio Mondiale UNESCO.

 

Una serata tra istituzioni e cultura

 

L'edizione 2026 è stata condotta da Incoronata Boccia, direttore dell'Ufficio Stampa Rai, e da Rosa Rubino, direttore de Il Vomere e ideatrice del premio.

Alla manifestazione hanno preso parte numerose personalità del mondo istituzionale, tra cui il ministro del Turismo Gianmarco Mazzi e il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani. Il presidente della giuria Gianni Letta è intervenuto in collegamento telefonico, mentre il sottosegretario alla Cultura Giampiero Cannella ha inviato un messaggio di apprezzamento.

 

Promuovere le eccellenze e sostenere la candidatura UNESCO

 

Il Premio Internazionale Mozia nasce con un duplice obiettivo: valorizzare personalità che si sono distinte nei rispettivi ambiti professionali e contribuire alla promozione della candidatura UNESCO di Mozia e della Laguna dello Stagnone.

L'iniziativa è promossa dall'Associazione Strada del Vino Marsala,  insieme allo storico periodico Il Vomere, in collaborazione con la Fondazione Whitaker e con il supporto di un comitato scientifico, partner e sponsor.

 

Eleonora Daniele ambasciatrice di Mozia

 

Tra i momenti più significativi della serata la consegna del riconoscimento alla conduttrice Rai Eleonora Daniele, nominata Ambasciatrice di Mozia e delle Saline della Laguna di Marsala.

Il premio consiste nella riproduzione del celebre Giovinetto di Mozia, simbolo dell'isola fenicia, e rappresenta l'impegno dei premiati a promuovere il territorio e il suo patrimonio culturale. La stessa Daniele ha successivamente mostrato il riconoscimento durante la trasmissione Storie Italiane, dedicandolo al pubblico e sottolineando il valore del territorio marsalese.

Gli organizzatori hanno espresso soddisfazione per la programmazione su Rai 3, ringraziando la Rai, il Comitato scientifico, gli sponsor e la stampa locale per il sostegno all'iniziativa. L'appuntamento è quindi fissato per domenica 5 luglio alle 23.40 su Rai 3, per rivivere una serata dedicata alla cultura, al merito e alla promozione di uno dei luoghi più affascinanti della Sicilia.



Spettacoli | 2026-07-04 11:23:00
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