Festa dei Mari, Baia Cornino inaugura la quarta edizione

04/07/2026 15:30:00

Una Baia Cornino gremita ha aperto la quarta edizione della Festa dei Mari, la manifestazione che fino a domani anima Custonaci con incontri, cucina, musica e spettacoli. La serata inaugurale, condotta e diretta artisticamente da Vanessa Galipoli, è stata l'occasione per celebrare i riconoscimenti ottenuti dal territorio e rendere omaggio a chi contribuisce alla valorizzazione del mare e delle sue tradizioni.

Tra i momenti più significativi della serata c'è stata la consegna delle Quattro Vele di Legambiente, ricevute dal sindaco Fabrizio Fonte per mano del presidente di Legambiente Pizzo Cofano, Giuseppe Messina. Un riconoscimento che si aggiunge alla menzione speciale "Il mare più bello 2026", assegnata a Custonaci da Legambiente e Touring Club Italiano, e alla bandiera dei Borghi Marinari del registro REIMAR per Baia Cornino.

Il Premio dei Mari alla Handball Erice e a Giuseppe Messina

Spazio anche al Premio dei Mari, che quest'anno ha celebrato la Handball Erice, fresca campione d'Italia. Le "Arpie" sono state premiate per i risultati sportivi raggiunti e per aver portato il nome del territorio ai vertici della pallamano italiana.

Un secondo riconoscimento è stato consegnato a Giuseppe Messina, presidente di Legambiente Pizzo Cofano, per l'impegno nella tutela dell'ambiente e nella valorizzazione della costa custonacese.

Il racconto della tonnara e i sapori del territorio

La memoria del mare è stata protagonista del talk "I Giganti del Mediterraneo – Memorie di tonnara, una storia di mare e di uomini", con gli interventi del presidente del Libero Consorzio di Trapani, Salvatore Quinci, e del sindaco Fabrizio Fonte, che ha ripercorso la storia della Tonnara di Cofano e il suo valore identitario.

Ad accompagnare il racconto è stato lo chef Dario Ardito, dell'Associazione Cuochi e Pasticceri Trapanesi, che ha proposto un piatto dedicato alla tradizione marinara: filetto di sgombro marinato e rosolato con salsa di alici e limone, accompagnato da bietoline saltate.

Spettacolo, comicità e musica

La parte artistica della serata ha visto protagonisti i performer di Chironex Entertainment, con coreografie firmate da Alessio Stia e Umberto Gaudino e accompagnate dalla voce di Giada Agasucci.

Applausi anche per il duo comico Badaboom, Ale e Giuli, che hanno divertito il pubblico con sketch dedicati alla vita di coppia. A chiudere la serata il dj set di Tore Cusenza e Valerio Bruno, mentre sul palco è stato salutato anche Alberto Santoro, ideatore della Festa dei Mari.

La manifestazione prosegue oggi e domani a Baia Cornino con nuovi cooking talk, spettacoli e concerti. L'evento è organizzato dal Comune di Custonaci con il contributo dell'Assessorato regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo rurale e della Pesca mediterranea della Regione Siciliana.



