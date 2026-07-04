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Se ne sono andati

Se ne sono andati
04/07/2026 18:20:00

Marsala, addio a Maria Rallo

https://www.tp24.it/immagini_articoli/04-07-2026/1783182210-0-marsala-addio-a-maria-rallo.jpg

È venuta a mancare all’affetto dei suoi cari Maria Rallo, di 76 anni.

 

Nata a Marsala il 7 novembre 1949, è deceduta il 4 luglio 2026 nella sua città.

 

Per molti anni è stata una commerciante molto conosciuta e stimata a Marsala. Fino al 2015 è stata la titolare del negozio di abbigliamento per neonati "Piccoli Monelli", in via Calogero Isgrò, punto di riferimento per tante famiglie marsalesi.

 

La camera ardente è stata allestita presso la propria abitazione, in contrada Ciancio n. 928 a Marsala.

I funerali saranno celebrati lunedì 6 luglio 2026 alle ore 11:00 presso la Chiesa Madre di Marsala, in piazza della Repubblica.

 

La salma sarà tumulata nel cimitero di Marsala.

Il servizio funebre è curato dalle Onoranze Funebri Antonio Ragona & D’Antoni di Marsala.


Se ne sono andati | 2026-07-04 18:20:00
https://www.tp24.it/immagini_articoli/04-07-2026/1783182210-0-marsala-addio-a-maria-rallo.jpg

Marsala, addio a Maria Rallo

È venuta a mancare all’affetto dei suoi cari Maria Rallo, di 76 anni. Nata a Marsala il 7 novembre 1949, è deceduta il 4 luglio 2026 nella sua città. Per molti anni è stata una commerciante molto...