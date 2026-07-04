Marsala, addio a Francesca Martinciglio
È venuta a mancare all’affetto dei suoi cari Francesca Martinciglio, vedova Conticelli, all'età di 91 anni.
La signora Francesca si è spenta lo scorso 26 giugno 2026, lasciando il ricordo di una vita dedicata alla famiglia e agli affetti più cari.
Ne danno il triste annuncio i figli Vito, Maria e Giuseppe, che desiderano esprimere il loro più sincero ringraziamento a quanti hanno partecipato alle esequie, celebrate presso la Chiesa Maria SS. Addolorata di Strasatti, a Marsala, e a tutti coloro che hanno manifestato vicinanza e affetto unendosi al loro dolore per la perdita della cara mamma.
Il ricordo di Francesca Martinciglio continuerà a vivere nell'amore della sua famiglia e di quanti le hanno voluto bene.
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