Campobello: il Coro DoReMI del "Di Matteo" protagonista del saggio di fine anno

04/07/2026 10:00:00

Una serata all'insegna dell'arte, della musica e della collaborazione tra realtà educative del territorio. Il Coro DoReMi dell'Istituto Comprensivo "Giuseppe Di Matteo" di Castelvetrano è stato tra i protagonisti del saggio di fine anno organizzato da Studio Danza Matrix, diretto da Giusy Pulizzi, andato in scena mercoledì 1 luglio al Cine Teatro Olimpia di Campobello di Mazara.

L'invito rivolto al coro scolastico rappresenta un riconoscimento del percorso artistico ed educativo portato avanti dall'istituto, offrendo agli studenti l'opportunità di esibirsi davanti al pubblico e condividere il palco con una realtà consolidata della danza del territorio.

L'esperienza ha permesso ai giovani coristi di confrontarsi con altri percorsi artistici, vivendo un'importante occasione di crescita personale e musicale in una serata caratterizzata da partecipazione ed entusiasmo.

L'Istituto ha espresso un sentito ringraziamento alla direttrice Giusy Pulizzi per l'accoglienza e per aver valorizzato la presenza del Coro DoReMi all'interno dello spettacolo.

Un riconoscimento è stato rivolto anche alle docenti Angela Romeo, direttrice del coro, e Maria Catia Ingrasciotta, che accompagnano gli studenti nel loro percorso musicale con professionalità, passione e costante impegno.

Per la scuola, iniziative come questa confermano il valore della collaborazione tra istituzioni scolastiche e associazioni culturali, capaci di offrire ai ragazzi occasioni concrete di formazione, espressione artistica e crescita condivisa.

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L'abbraccio dell'Istituto "Di Matteo" alle prof che vanno in pensione

Un lungo applauso, parole di gratitudine e tanta emozione hanno accompagnato l'ultimo Collegio dei Docenti dell'anno scolastico dell'Istituto Comprensivo "Giuseppe Di Matteo" di Castelvetrano, durante il quale la dirigente scolastica Vania Stallone ha voluto rendere omaggio alle insegnanti che dal prossimo 1° settembre concluderanno il loro percorso professionale.

La cerimonia è stata dedicata alle docenti che, dopo anni di servizio nella scuola, si apprestano a raggiungere il traguardo della pensione, lasciando un patrimonio di esperienza, competenza e dedizione al servizio di intere generazioni di studenti.

Per la scuola secondaria di primo grado il saluto è stato rivolto a Silvana Rizzo e Marilena Cataldo, mentre per la scuola primaria il riconoscimento è andato a Maria Lazio, Fina Pericoli e Liliana Crifasi, insegnanti che hanno contribuito con professionalità alla crescita educativa degli alunni.

Particolarmente sentito anche il ringraziamento alle docenti della scuola dell'infanzia Giuseppa Seidita, Rosa Filippone e Marilena Murania, che hanno accompagnato i primi passi scolastici di tanti bambini con sensibilità e attenzione educativa.

Nel corso dell'incontro è stato sottolineato come il pensionamento rappresenti non la conclusione di un percorso, ma l'inizio di una nuova fase della vita, da affrontare con il bagaglio umano e professionale costruito in tanti anni di insegnamento.

A nome della dirigente scolastica, del Collegio dei Docenti, del personale, degli alunni e delle famiglie, l'Istituto ha rivolto alle insegnanti i migliori auguri per il futuro, ringraziandole per il contributo offerto alla scuola e alla comunità educante.



