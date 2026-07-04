L’ASP di Trapani nella rete regionale fibromialgia: nuovi servizi e tecnologie

04/07/2026 06:00:00

L'ASP di Trapani rafforza il proprio ruolo nella cura delle patologie reumatologiche. L'Unità operativa dipartimentale di Reumatologia dell'ospedale Sant'Antonio Abate è stata infatti individuata dalla Regione Siciliana come Centro per lo Studio, la Diagnosi e la Cura della Fibromialgia, entrando ufficialmente nella rete regionale dedicata alle malattie reumatologiche e ai disturbi del dolore cronico.

Il riconoscimento arriva a conclusione di un percorso di potenziamento dell'attività assistenziale e diagnostica della struttura, che già applica protocolli conformi ai criteri internazionali ACR 2010/2016 per la diagnosi della fibromialgia. Il Centro utilizza strumenti di valutazione multidimensionale, tra cui WPI, SS Score e FIQR, che consentono un inquadramento specialistico della patologia attraverso criteri validati e percorsi standardizzati.

Non solo diagnosi

Il Centro garantisce infatti una presa in carico complessiva del paziente, con la valutazione delle eventuali comorbidità reumatologiche, internistiche e neurovegetative e la definizione di un percorso terapeutico integrato, che comprende sia trattamenti farmacologici sia interventi non farmacologici.

Tra questi rientra anche la prescrizione delle cure termali, in particolare la fangobalneoterapia, inserita all'interno di un Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale (PDTA) elaborato dall'Unità operativa insieme all'ASP e in collaborazione con le strutture termali della provincia di Trapani, le Terme di Segesta e quelle di Gorga.

Per garantire un monitoraggio costante dei pazienti, il Centro utilizza inoltre la piattaforma digitale FIBROCARE, adottata dalla Regione Siciliana per raccogliere i dati clinici e assicurare la continuità assistenziale nel tempo.

Nel frattempo, la direzione strategica dell'ASP ha investito nel potenziamento delle dotazioni tecnologiche della Reumatologia. Attraverso il Provveditorato aziendale sono stati acquistati un ecografo dedicato agli esami muscolo-tendinei e un video-capillaroscopio per le valutazioni microvascolari. Le nuove apparecchiature entreranno in funzione entro la prima decade di agosto, completando così il percorso di ammodernamento del Centro e ampliandone le capacità diagnostiche.

L'Unità operativa collabora inoltre con l'Associazione Italiana Sindrome Fibromialgica (AISF ODV), realtà impegnata nella tutela dei pazienti e nella diffusione della conoscenza della patologia.

Con il riconoscimento regionale e il potenziamento delle attrezzature, la Reumatologia dell'ospedale Sant'Antonio Abate si candida a diventare un punto di riferimento per i pazienti affetti da fibromialgia e dalle principali malattie reumatologiche dell'intero territorio provinciale, offrendo percorsi diagnostici e terapeutici strutturati e una presa in carico multidisciplinare.

L’Asp apre nuovi bandi

L’Azienda sanitaria di Trapani prova anche a rafforzare il proprio organico con una serie di nuovi avvisi pubblici destinati al reclutamento di personale sanitario e amministrativo.

Tra le procedure avviate c'è quella per il conferimento di incarichi libero-professionali nell'ambito del progetto "Reti di Supporto: adattamento e sperimentazione dei PTRP nel DSM", finanziato dal Programma Nazionale Equità nella Salute 2021-2027 (FSE+).

Le figure ricercate sono due dirigenti medici in Psichiatria (o discipline equipollenti), un assistente sociale, tre infermieri, tre psicologi, due terapisti della riabilitazione psichiatrica, due educatori socio-sanitari, un esperto amministrativo e un esperto della comunicazione, che avrà una remunerazione inferiore rispetto agli altri esperti.

Contestualmente, l'Azienda ha pubblicato anche un avviso per la formazione di una graduatoria biennale di dirigenti medici di Medicina Interna da destinare ai presidi ospedalieri aziendali e un ulteriore bando per incarichi libero-professionali finalizzati al potenziamento del servizio S.Pre.S.A.L., con il reclutamento di due tecnici della prevenzione e l'organizzazione di iniziative dedicate alla sicurezza nei luoghi di lavoro.



