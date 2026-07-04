Marsala, Liberi D’Intrecciare vince la Festa regionale Refugee Teams

04/07/2026 08:30:00

Il calcio, a volte, riesce a dire cose che le parole rendono più complicate. Lo fa con una maglia, un passaggio, una corsa fatta per un compagno arrivato da lontano. Lo ha fatto anche a Bagheria, dove i ragazzi del progetto SAI MSNA di Marsala, seguiti dalla cooperativa Liberi D’Intrecciare, hanno vinto la Festa regionale Rete Refugee Teams.



La manifestazione si è svolta il 25 giugno allo stadio comunale di Bagheria ed è giunta alla dodicesima edizione. L’iniziativa è promossa dalla FIGC per i minori stranieri inseriti nel Sistema di Accoglienza e Integrazione e nelle strutture di accoglienza del territorio.



Quattro le realtà in campo per la fase regionale siciliana: Liberi D’Intrecciare di Marsala, Consorzio Umana Solidarietà di Palermo, I Girasoli di Scordia e Filotea Faber di Comiso.

A vincere è stata la squadra marsalese, guidata da mister Vito Casano, già protagonista in questa stagione con l’Aurora Mazara nel campionato regionale élite.



Una coppa e molto di più

Il risultato sportivo conta, e per i ragazzi è stato un momento di festa. Ma il senso della giornata va oltre la coppa.

Rete Refugee Teams usa il calcio come spazio di relazione, educazione e inclusione. In campo non ci sono soltanto gol e classifiche: ci sono storie, percorsi personali, lingue diverse, il bisogno di sentirsi parte di una squadra.



Nel caldo pomeriggio di Bagheria, le formazioni finaliste hanno dato vita a una giornata fatta di gioco, competizione corretta e voglia di stare insieme. La squadra di Marsala ha chiuso il percorso regionale al primo posto, portando a casa un risultato importante per tutto il progetto.



Il gruppo di Marsala

Ad accompagnare i ragazzi c’erano gli operatori dei diversi centri del progetto SAI di Marsala: Sergio Sciacca, Valentina Scuderi, Yassine Zarouali e la coordinatrice, dott.ssa Eleonora Bosco.

La vittoria racconta anche il lavoro quotidiano di chi segue i minori stranieri non accompagnati nei percorsi di accoglienza, integrazione e crescita.



Per molti di loro il calcio è un linguaggio immediato. Non cancella le difficoltà, ma permette di costruire fiducia, disciplina, amicizia e appartenenza.



Il calcio come riscatto

In un tempo in cui il calcio occupa le prime pagine per i grandi tornei internazionali, la storia arrivata da Bagheria ricorda che la stessa forza esiste anche nei campi più piccoli.



Non servono stadi pieni per capire cosa può fare questo sport. Basta guardare una squadra di ragazzi che corre insieme, si riconosce in un obiettivo comune e torna a casa con una coppa, ma soprattutto con un’esperienza condivisa.



Per Liberi D’Intrecciare e per il progetto SAI MSNA di Marsala è una vittoria sportiva. Per i ragazzi è qualcosa di più: un pezzo di strada fatto insieme, con il pallone al centro e una possibilità in più davanti.



(Articolo sponsorizzato scritto in collaborazione con il committente. Per info scrivi a marketing@rmc101srl.it)



