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» Diritti
04/07/2026 09:19:00

Egadi Pride, l’11 luglio Favignana si tinge d’arcobaleno

https://www.tp24.it/immagini_articoli/03-07-2026/egadi-pride-l-11-luglio-favignana-si-tinge-d-arcobaleno-450.jpg

Favignana si prepara alla quinta edizione dell’Egadi Pride, la manifestazione LGBTQIA+ dell’arcipelago delle Egadi. L’appuntamento è per sabato 11 luglio 2026, con il corteo arcobaleno che attraverserà le vie del centro storico dell’isola.

 

Il tema scelto per quest’anno è “Corpi unici, una galassia di immaginari”, un messaggio contro la standardizzazione dei corpi e dei desideri, e a favore della libertà, dell’identità e dell’inclusione.

 

Una manifestazione nata nel 2022

L’Egadi Pride è nato nel 2022 e in pochi anni è diventato un appuntamento fisso dell’estate favignanese. È organizzato dal Comitato Egadi Pride, con il patrocinio del Comune di Favignana e il sostegno di Arcigay Trapani.

Si tratta di uno dei Pride più piccoli ma suggestivi d’Italia: una parata che si svolge su un’isola, in un contesto paesaggistico particolare, portando i temi dei diritti e dell’inclusione nel cuore della comunità.

 

Non solo corteo

Il Pride non si limita alla parata conclusiva. Nei giorni precedenti l’isola ospiterà un programma diffuso di iniziative: laboratori di scrittura creativa, workshop drag, presentazioni di libri, momenti di confronto sull’affettività e la sessualità, yoga e spettacoli.

Le attività si svolgeranno in diversi spazi del paese, coinvolgendo associazioni e realtà del territorio.

 

Il sostegno di Arcigay Trapani

Per il 2026 Arcigay Trapani ha scelto di non organizzare il Trapani Pride e di concentrare il proprio sostegno sull’Egadi Pride di Favignana.

La scelta rafforza il valore simbolico della manifestazione, che porta il tema dei diritti in un territorio insulare e in una delle mete turistiche più conosciute della provincia.

 

Come partecipare

La partecipazione all’Egadi Pride è gratuita e aperta a tutte e tutti. Favignana si raggiunge dal porto di Trapani con aliscafi e traghetti, con tempi di percorrenza di circa 30-40 minuti.

Gli organizzatori consigliano di prenotare con anticipo trasporto e alloggio, soprattutto perché l’evento si svolge in piena stagione estiva.



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