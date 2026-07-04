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» Dal Libero Consorzio
04/07/2026 10:00:00

Trapani, il Libero Consorzio rilancia la Polizia provinciale: Vincenzo Menfi nuovo comandante

https://www.tp24.it/immagini_articoli/04-07-2026/1783152189-0-trapani-il-libero-consorzio-rilancia-la-polizia-provinciale-vincenzo-menfi-nuovo-comandante.jpg

Nuovo tassello nel percorso di riorganizzazione del Libero Consorzio Comunale di Trapani. L'ente guidato dal presidente Salvatore Quinci annuncia il completamento del nuovo assetto organizzativo interno e la nomina del comandante della Polizia provinciale, incarico affidato a Vincenzo Menfi, attuale comandante della Polizia Locale del Comune di Mazara del Vallo.

 

Secondo Quinci, il nuovo assetto amministrativo rappresenta un passaggio fondamentale per rilanciare l'attività dell'ex Provincia, dopo gli anni di difficoltà seguiti alla riforma che ha trasformato le Province nei Liberi Consorzi Comunali.

 

«Stiamo facendo la nostra parte – afferma il presidente – rimettendo in moto una macchina rimasta ferma dopo una riforma che si è rivelata fallimentare. Attendiamo che anche Regione e Stato facciano la loro, completando i decreti attuativi e garantendo un adeguato sostegno finanziario agli enti di area vasta».

Quinci ribadisce che i Liberi Consorzi rappresentano istituzioni strategiche per il governo del territorio e che, indipendentemente dal sistema elettorale adottato, devono essere rafforzati e non ulteriormente penalizzati.

 

La nomina di Vincenzo Menfi costituisce uno degli obiettivi inseriti nel programma dell'amministrazione. Al nuovo comandante sarà affidato il compito di rilanciare le funzioni della Polizia provinciale, con particolare attenzione alla sicurezza della rete viaria e alla tutela del territorio.

 

«Le strade provinciali – sottolinea Quinci – non hanno bisogno soltanto di manutenzione, ma anche di maggiore sicurezza e di un sistema di viabilità più efficiente, capace di rispondere alle esigenze delle comunità».

 

Tra le competenze della Polizia provinciale rientrerà anche il rafforzamento della vigilanza nelle Riserve Naturali gestite dal Libero Consorzio, oltre ai controlli nei diversi ambiti di competenza dell'ente.

 

Per il presidente Quinci, la riorganizzazione rappresenta il passaggio dalle dichiarazioni ai fatti: «Con il nuovo assetto amministrativo e con la Polizia provinciale vogliamo rendere il Libero Consorzio più efficiente ed efficace, dando un contributo concreto al miglioramento dei servizi e del governo del territorio».









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