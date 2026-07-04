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Cronaca
04/07/2026 13:00:00

Violenza di genere nel trapanese: da gennaio 17 arresti e 104 denunce

https://www.tp24.it/immagini_articoli/04-07-2026/violenza-di-genere-nel-trapanese-da-gennaio-17-arresti-e-104-denunce-450.jpg

Prosegue senza sosta l’attività di contrasto alla violenza di genere da parte dei Carabinieri del Comando Provinciale di Trapani, impegnati su tutto il territorio provinciale in un’azione costante di prevenzione, controllo e repressione dei reati commessi in ambito familiare e relazionale.

Un impegno che, oltre alla risposta repressiva, punta a rafforzare la rete di tutela delle vittime, promuovendo la cultura della denuncia e l’intervento tempestivo delle forze dell’ordine.

 

Il bilancio dell’attività dall’inizio dell’anno

Dall’inizio del 2026 ad oggi, l’attività investigativa e operativa dell’Arma ha portato a risultati significativi:  17 persone arrestate per reati quali maltrattamenti in famiglia, atti persecutori e violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiari; 104 persone denunciate in stato di libertà, così suddivise:  77 per maltrattamenti in famiglia - 21 per atti persecutori - 4 per violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare -  1 per violenza sessuale - 1 per violazione degli obblighi di assistenza familiare - 10 provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare adottati nei confronti di altrettanti soggetti.

Un quadro che conferma la diffusione del fenomeno e la necessità di un’azione coordinata tra istituzioni, forze dell’ordine e servizi territoriali.

 

Prevenzione e tutela delle vittime

L’attività dei Carabinieri non si limita all’aspetto investigativo, ma si inserisce in una più ampia strategia di prevenzione. L’obiettivo è intercettare precocemente le situazioni di rischio e garantire protezione immediata alle vittime, spesso intrappolate in contesti di violenza domestica o stalking.

Fondamentale, in questo senso, è il messaggio ribadito dall’Arma: la denuncia rappresenta il primo passo per interrompere il ciclo della violenza e attivare gli strumenti di tutela previsti dalla legge.

 

Numeri utili e invito a denunciare

Il Comando Provinciale dei Carabinieri di Trapani ricorda che chiunque sia vittima o testimone di episodi di violenza può rivolgersi alle forze dell’ordine anche in forma anonima attraverso: Numero di emergenza 112 - Numero verde antiviolenza 1522 (attivo 24 ore su 24) - Qualsiasi Comando dei Carabinieri sul territorio

Un sistema di protezione che mira a garantire ascolto, intervento rapido e sicurezza, rafforzando la rete di contrasto a un fenomeno che continua a rappresentare una delle emergenze sociali più delicate.









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