Violenza di genere nel trapanese: da gennaio 17 arresti e 104 denunce

4 Luglio: Leone a Lampedusa, i funerali di Ali Khamenei, 140 miliardi per Kiev

E' il 4 Luglio 2026, ecco i principali fatti in Italia e nel mondo ed i titoli dei quotidiani. Leone XIV, che oggi sarà a Lampedusa, ha lanciato un forte messaggio al suo paese, gli Stati Uniti, per il 4 luglio: «Siamo una...