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Cronaca
04/07/2026 11:25:00

Sangue davanti a un bar a Trapani, mistero su una presunta aggressione nella notte

https://www.tp24.it/immagini_articoli/04-07-2026/1783157141-0-sangue-davanti-a-un-bar-a-trapani-mistero-su-una-presunta-aggressione-nella-notte.jpg

Macchie di sangue sull'asfalto, ma nessuna vittima finora identificata. È avvolto nel mistero l'episodio avvenuto nella notte in via Conte Agostino Pepoli, a Trapani, dove questa mattina il titolare di un bar ha trovato vistose tracce di sangue davanti al proprio locale e ha immediatamente allertato le forze dell'ordine.

 

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato, che hanno effettuato i primi rilievi per cercare di ricostruire quanto accaduto. Nelle prime ore della mattinata si era diffusa la notizia di una persona aggredita durante la notte, ma al momento gli investigatori non hanno ancora individuato alcuna vittima.

 

Resta quindi da chiarire se le tracce di sangue siano effettivamente riconducibili a un'aggressione oppure a un episodio di diversa natura. Gli agenti stanno acquisendo ogni elemento utile, anche attraverso la visione delle eventuali telecamere di videosorveglianza presenti nella zona e le testimonianze di chi potrebbe aver assistito ai fatti.

 

 

 

 

 









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