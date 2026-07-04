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Cronaca
04/07/2026 20:07:00

Furto di rame, denunciati in due ad Alcamo 

https://www.tp24.it/immagini_articoli/03-07-2026/furto-di-rame-denunciati-in-due-ad-alcamo-450.jpg

Due alcamesi sono stati denunciati dai Carabinieri della Stazione di Alcamo con l'accusa di ricettazione, dopo essere stati trovati in possesso di cavi di rame di cui non hanno saputo giustificare la provenienza.

 

L'intervento è avvenuto nel corso di un'attività di controllo e di perquisizione. I militari dell'Arma hanno sorpreso uno dei due uomini all'interno di un box privato mentre stava sguainando alcuni cavi elettrici per recuperare il rame contenuto all'interno, materiale spesso oggetto di furti per il suo valore sul mercato.

Alla richiesta di spiegazioni, l'uomo avrebbe riferito di aver ricevuto i cavi da un'altra persona. Quest'ultima, a sua volta, non sarebbe stata in grado di fornire indicazioni utili sulla provenienza del materiale.

I cavi sono stati sequestrati e sono adesso al centro degli accertamenti dei Carabinieri, che stanno verificando se possano essere collegati ai furti denunciati negli ultimi mesi nel territorio di competenza o ad altri episodi analoghi avvenuti nella zona.

 

Per entrambi è scattata la denuncia alla Procura della Repubblica con l'ipotesi di reato di ricettazione.

Come previsto dalla legge, il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari e gli indagati sono da considerarsi presunti innocenti fino a un'eventuale sentenza definitiva di condanna.









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