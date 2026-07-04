4 Luglio: Leone a Lampedusa, i funerali di Ali Khamenei, 140 miliardi per Kiev

04/07/2026 07:10:00

E' il 4 Luglio 2026, ecco i principali fatti in Italia e nel mondo ed i titoli dei quotidiani.

Leone XIV, che oggi sarà a Lampedusa, ha lanciato un forte messaggio al suo paese, gli Stati Uniti, per il 4 luglio: «Siamo una nazione plasmata dagli immigrati» ha detto. Ha anche ricordato i valori della solidarietà verso i vulnerabili e della democrazia, necessari affinché l’America continui ad essere la «terra dei coraggiosi». Qui l'articolo di Tp24.

• In occasione del giorno dell’Indipendenza Usa, la Danimarca, che lo festeggia da oltre un secolo, quest’anno non ha invitato l’ambasciatore statunitense

• Dall’America sono giunte aspre critiche al pontefice in merito all’enciclica sull’intelligenza artificiale. Il miliardario Peter Thiel, vicino a Trump, ha accusato il Vaticano di essere al servizio dei comunisti cinesi



• A Teheran oggi iniziano i solenni funerali della guida suprema Ali Khamenei, ucciso nel primo giorno di guerra dalle forze israeliane e statunitensi. Dureranno sei giorni ed è prevista la partecipazione di 20 milioni di iraniani

• La Commissione europea, anche in vista del vertice Nato di Ankara, ha varato un vasto piano di potenziamento della difesa e destinato 140 miliardi di euro per armare Kiev

• Il Canada sta progettando un oleodotto verso l’Asia, dove far passare il proprio petrolio e sottrarsi così alla dipendenza dall’interscambio con gli Usa

• Un contratto da 4,6 milioni di sterline finanzierà il progetto di aereo caccia di sesta generazione costruito da Italia, Giappone e Inghilterra

• Christine Lagarde potrebbe lasciare in anticipo la guida della Bce per partecipare alla elezioni presidenziali francesi. Lo ha ipotizzato lei stessa

• Sono state rubate da una cassaforte dell’ospedale Israelitico di Roma 80 fiale di fentanyl, un oppiaceo che negli Stati Uniti ha causato decine di migliaia di morti. Dal materiale rubato sarebbe possibile trarre 20 mila dosi, e l’allarme ha provocato l’intervento di Palazzo Chigi

• A luglio sulla rete ferroviaria inizieranno lavori che riguarderanno anche l’Alta velocità. In alcuni giorni per fare Roma-Milano potranno servire anche sei ore

• A New York un attivista pro-Tibet è morto dopo essersi dato fuoco davanti al palazzo delle Nazioni Unite

• A giugno la portata del Po è crollata del 70 per cento e la siccità sta mettendo in difficoltà gli agricoltori

• Balzo nel valore di Bending Spoon. La startup italiana, dopo la quotazione al Nasdaq, ha raggiunto e superato i 18 miliardi di dollari

• Ai Mondiali di calcio l’Argentina di Messi ha sconfitto, non senza soffrire, la rivelazione Capo Verde. In salita anche la vittoria dell’Egitto sull’Australia, di misura (1-0) quella della Colombia sul Ghana

• Sono stati resi noti i palinsesti Rai per l’autunno: tra gli annunci, una serata per Nino Banfi e uno show condotto da Sal Da Vinci

• Il Gp di Silverstone verrà preceduto da una corsa tra minicar realizzate con mattoncini Lego e guidate dai piloti di F1

• Al Lido di Camaiore un pensionato di 86 anni ha ucciso a coltellate la moglie che era stata ricoverata in ospedale. Poi si è gettato da una finestra ed è morto

• Nel torinese si è ribaltato un rimorchio che trasportava 5 mila polli. Nell’incidente ne sono morti circa 1.800

• In Venezuela un uomo di 43 anni è stato estratto vivo dalle macerie del terremoto dopo 8 giorni

• Accusato di corruzione, si è dimesso il capo del governo filoeuropeo della Moldavia

• Secondo un recente sondaggio Vannacci ora sfiora il 6 per cento nelle preferenze degli italiani, rubando consensi sia alla Lega che a Fratelli d’Italia

• È ucraina la donna che ha attentato alla vita di un discusso uomo d’affari suo connazionale a Montecarlo, ferendo gravemente lui, la moglie e il figlio

• A Potenza è stato aperto un nuovo fascicolo sull’assassinio di Elisa Claps, uccisa 33 anni fa

• A Catania un uomo di 33 anni ha tentato di uccidere la compagna ma è stato fermato grazie a una videochiamata della donna a un’amica. Il padre del mancato omicida un anno fa aveva a sua volta aggredito la ex, che si era salvata per miracolo

• A Milano un giovane peruviano è affogato in una piscina pubblica, dove si trovava dopo l’orario di chiusura con tre amici: questi, pur avendolo visto scomparire sott’acqua, non hanno tentato di salvarlo

• Il Palio di Siena è stato vinto dall’Aquila, la contrada «nonna» che non lo conquistava dal ‘92

• A Wimbledon Sinner è apparso in buona forma e ha battuto Brooksby. Oggi nel prestigioso trofeo inglese scendono in campo ben quattro italiani

• Massimiliano Allegri è il nuovo allenatore del Napoli. In Germania, invece, la nazionale tedesca attende la conferma dell’arrivo come commissario tecnico di Jurgen Klopp

• Già 40 mila biglietti sono stati venduti per vedere il celebre arazzo di Bayeux in esposizione al British Museum di Londra

• Sono 250 mila a Tor Vergata gli spettatori che assisteranno questa sera al concerto di Ultimo

• Sono scomparsi l’ex leader del movimento politico di sinistra la Pantera Anubi D’Avossa Lussurgiu (55 anni) e il maggiordomo televisivo di Sgarbi Abramo Orlandini (75)



Titoli

Corriere della sera: Nato, i 140 miliardi di Kiev

la Repubblica: Migranti, il 4 luglio del Papa

La Stampa: Sfida del Papa a Trump

Il Sole 24 Ore: Con la guerra acquisizioni giù del 27% / Ma il secondo semestre sarà sprint

Il Messaggero: Rubate 20mila dosi di fentanyl

Il Giornale: Il Covid, Conte / e la grande bugia / sui 100 milioni

Avvenire: “Ogni vita vale”

Qn: Maxi furto di fentanyl / Si mobilita Palazzo Chigi

Il Fatto: Per Kiev ci spillano altri / 140 miliari in due anni

Libero: Il Travaglio di Conte

La Verità: La Regione simbolo del Pd / indagata per le alluvioni

Il Mattino: Fentanyl, rubate 20mila dosi

il manifesto: Le guardie / del torto

il Quotidiano del Sud: Il Papa sfida ancora Trump / “Usa plasmati dai migranti”

Domani: Il 4 luglio antitrumpiano del Papa / “America plasmata dai migrati”



