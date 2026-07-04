Trapani, 70 eventi estivi alla Casina delle Palme 

04/07/2026 16:30:00

La Casina delle Palme torna a essere uno dei principali palcoscenici dell'estate trapanese.

Musica, teatro, presentazioni di libri, degustazioni, mostre, danza, laboratori per bambini e appuntamenti dedicati alle tradizioni popolari: dal 15 giugno al 13 settembre la storica struttura sul lungomare ospiterà quasi 70 eventi, con l'obiettivo di riportare nel cuore della città residenti e turisti e dare ossigeno alle attività commerciali del centro storico.

L'iniziativa, dal titolo "Estate alla Casina delle Palme – Ri-VIVI-AMO lo Chalet, è organizzata dalla Pro Loco Trapani APS, con il patrocinio del Comune di Trapani e la collaborazione dell'Ente Luglio Musicale Trapanese. Un cartellone che accompagnerà l'intera stagione estiva e che si propone di trasformare la Casina in un luogo di aggregazione permanente, con appuntamenti quasi quotidiani tra cultura, spettacolo e valorizzazione delle tradizioni locali.

Il programma spazia dalla musica dal vivo agli spettacoli teatrali, passando per il Teatro dei Pupi, la rassegna letteraria "Approdi letterari allo Chalet", le degustazioni delle cantine del territorio, mostre artistiche e fotografiche, itinerari guidati alla scoperta della storia cittadina, serate dedicate allo swing e al tango, fino agli spazi ludici di "GiocaChalet" pensati per i più piccoli.

Nel calendario trovano posto anche appuntamenti dedicati alla memoria civile, alla legalità e alle tradizioni religiose della città.

Tra gli eventi di maggiore richiamo figurano il Feelers Music Festival, i concerti del Quartetto Florio e del Triskeles Saxophone Quartet, le esibizioni del gruppo di canto popolare "I Tammorra", le presentazioni di libri con autori siciliani, gli incontri culturali promossi da Libera e le mostre dedicate ai pupi siciliani e alla storia di Trapani. Un'offerta che punta a coinvolgere pubblici diversi, dai giovani agli appassionati di cultura fino alle famiglie.

Novità dell'edizione 2026 sarà anche il coinvolgimento della Pro Loco nell'organizzazione delle manifestazioni esterne delle Feste Patronali, in programma dall'1 al 16 agosto.

L'associazione curerà infatti il calendario degli eventi collaterali, con luminarie artistiche, spettacoli pirotecnici e iniziative dedicate ai Santi Patroni, il cui programma dettagliato sarà presentato nelle prossime settimane.

"Abbiamo ridato vita alla Casina delle Palme e predisposto un programma ricco di eventi di prestigio a vantaggio della collettività e dei turisti – dichiara il presidente della Pro Loco Trapani APS, Claudio Maltese – Abbiamo coinvolto associazioni, operatori turistici, artisti ed enti pubblici e privati, convinti che cultura, tradizioni ed eventi rappresentino strumenti fondamentali per la crescita e la promozione del territorio".

Sulla stessa linea il sindaco Giacomo Tranchida e l'assessora al Centro storico Rosalia D'Alì, che ricordano come la Casina delle Palme, restaurata dall'amministrazione comunale nella precedente legislatura, rappresenti uno dei simboli della città.

"Con quasi 70 appuntamenti – affermano – restituiamo centralità al centro storico, offrendo occasioni di cultura, spettacolo e socialità per cittadini e visitatori".

L'iniziativa arriva in una fase delicata per il commercio del centro storico. In questo contesto, il calendario estivo viene presentato anche come uno strumento per riportare persone nelle piazze e sostenere le attività economiche della zona, facendo della Casina delle Palme un punto di riferimento per la stagione turistica.

La stessa Pro Loco, nella presentazione del progetto, sottolinea che l'obiettivo è contribuire a superare le difficoltà vissute da commercianti e residenti attraverso una programmazione continuativa di eventi.

La Casina delle Palme, storico chalet liberty affacciato sul porto di Trapani, negli ultimi anni è tornata progressivamente al centro della vita cittadina dopo gli interventi di recupero e le nuove gestioni.

Già nelle prime settimane dell'estate ha ospitato manifestazioni dedicate all'incontro tra culture, come l'evento "La distanza ci separa, la cultura ci unisce" promosso dalla comunità rumena di Trapani, confermando la vocazione della struttura come spazio aperto alla città e ai suoi visitatori.



