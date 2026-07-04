La panchina in memoria di Giulio Regeni torna al lungomare di Marsala dopo il restauro

04/07/2026 06:00:00

Ci sono luoghi che diventano memoria. E ci sono oggetti che, pur nella loro semplicità, riescono a trasformarsi in un impegno collettivo. È il caso della panchina gialla dedicata a Giulio Regeni, tornata ieri, venerdì 3 luglio, nella sua collocazione originaria sul lungomare di Capo Boeo, davanti alla Chiesa di San Giovanni Battista.

Dopo alcune settimane di assenza, che avevano suscitato curiosità tra cittadini e visitatori, la panchina è stata ricollocata al termine di un intervento di restauro reso necessario dall'azione del sole, della salsedine e degli agenti atmosferici.

Un ritorno che non rappresenta soltanto il ripristino di un arredo urbano, ma la riaffermazione di un messaggio che, a distanza di anni dalla morte del ricercatore friulano, continua a interrogare le coscienze: la richiesta di verità e giustizia per Giulio Regeni.

La cerimonia davanti alla chiesa di San Giovanni

A fare gli onori di casa sono state la direttrice del Parco Archeologico di Lilibeo, Anna Occhipinti, e l'archeologa Maria Grazia Griffo, insieme ai rappresentanti delle associazioni 38° Parallelo, Amici del Parco, Amici del Terzo Mondo, Libera, Associazione Arché e Giulio Siamo Noi promotrici dell'iniziativa.

Per l'Amministrazione comunale hanno partecipato gli assessori Daniele Nuccio ed Enrico La Sala, in rappresentanza della sindaca Andreana Patti.

Nel suo intervento, l'assessore La Sala ha ricordato il significato profondo della panchina: «Questa panchina porta il nome di un giovane ricercatore che faceva una cosa semplice e pericolosa: poneva domande in un luogo dove porre domande costava caro. È morto per questo. Ricordarlo non è retorica. È dire, in pubblico, che il diritto di sapere e di chiedere conto non si negozia. È così che un luogo diventa memoria, con le cose che restano al loro posto e obbligano a ricordare, a chiedere verità e giustizia».

Parole che hanno sintetizzato il senso dell'iniziativa: mantenere viva l'attenzione su una vicenda che, a oltre dieci anni dalla scomparsa di Regeni, continua a rappresentare una delle pagine più dolorose della storia recente italiana.

Un'opera nata dal lavoro condiviso

La panchina venne inaugurata il 25 settembre 2023, pochi metri da Capo Boeo, luogo simbolico della storia millenaria di Marsala.

A realizzarla furono gli artigiani Giampiero De Vita, Nino Parrinello e Yaya Magassa nella falegnameria "Pinocchio" del Centro Sociale di Sappusi.

L'iniziativa nacque dalla collaborazione tra il Parco Archeologico di Lilibeo e le associazioni 38° Parallelo e Amici del Parco, seguendo l'esempio di decine di città italiane che hanno scelto di dedicare una panchina gialla al ricercatore ucciso in Egitto.

Quel colore, ormai riconoscibile in tutta Italia, è diventato il simbolo della campagna che continua a chiedere verità sulla morte di Giulio Regeni.

Il restauro: un ritorno alle origini

Per il restauro la panchina è tornata proprio nel luogo dove era stata costruita.

È stato ancora una volta Giampiero De Vita a prendersene cura, intervenendo sulla struttura per restituirle l'aspetto originario.

Non si è trattato di riparare atti vandalici né di porre rimedio a danneggiamenti. Il tempo, il vento e soprattutto la salsedine avevano semplicemente reso necessario un intervento di manutenzione.

«Sono cose che vanno curate», aveva spiegato l'artigiano, sottolineando come l'esposizione continua all'ambiente marino renda indispensabili interventi periodici di conservazione.

Un gesto semplice ma significativo: prendersi cura della panchina significa, simbolicamente, prendersi cura della memoria che rappresenta.

La storia di Giulio Regeni continua a Interrogare il Paese

La figura di Giulio Regeni continua a essere uno dei simboli della battaglia per la tutela dei diritti umani e della libertà di ricerca.

Il giovane ricercatore italiano fu rapito al Cairo il 25 gennaio 2016. Il suo corpo venne ritrovato alcuni giorni dopo, con evidenti segni di torture.

Da allora la sua famiglia continua a chiedere che venga fatta piena luce sulle responsabilità della sua morte, mentre il caso è diventato anche una questione diplomatica tra Italia ed Egitto.

Le panchine gialle disseminate in tante città italiane non sono monumenti celebrativi. Sono luoghi della memoria civile, spazi che invitano cittadini e passanti a fermarsi, riflettere e ricordare una vicenda ancora priva di una verità giudiziaria definitiva.

Un luogo che parla di cittadini

La collocazione davanti alla Chiesa di San Giovanni Battista non è casuale. Il lungomare di Capo Boeo è uno dei luoghi più frequentati di Marsala, attraversato ogni giorno da residenti, turisti, famiglie e studenti. La presenza della panchina trasforma uno spazio di passaggio in un luogo di riflessione.

Chi si siede su quella panchina non trova soltanto un punto dove riposarsi davanti al mare delle Egadi. Trova una targa, un nome e una storia che continua a porre domande.

Ed è forse proprio questo il significato più autentico del ritorno della panchina: ricordare che la memoria non può essere lasciata scolorire dal tempo, così come il legno non può essere lasciato consumare dal sole e dalla salsedine. Perché anche la memoria, come ogni bene comune, ha bisogno di essere custodita.



