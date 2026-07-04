Il Comitato "Miglioriamo Marsala" incontra la sindaca Patti su decoro urbano, viabilità e servizi

04/07/2026 02:00:00

Primo faccia a faccia istituzionale tra la sindaca di Marsala, Andreana Patti, e il comitato civico "Miglioriamo Marsala", che ha portato all'attenzione dell'Amministrazione una serie di criticità segnalate dai cittadini. Dal decoro urbano all'accessibilità, passando per i passaggi a livello, l'illuminazione pubblica e la manutenzione delle contrade, l'incontro è servito a fare il punto su alcune delle principali problematiche del territorio e a individuare possibili interventi.

Accessibilità e lavori della fibra ottica

Tra i primi temi affrontati, le difficoltà riscontrate dalle persone con disabilità nell'accedere ad alcuni edifici pubblici, tra cui gli uffici comunali, l'ufficio della sindaca e la nuova sede di Poste Italiane di via Roma.

Il comitato ha inoltre segnalato le criticità legate ai lavori per la posa della fibra ottica, evidenziando come alcuni scavi, ritenuti più ampi e profondi del necessario, rendano difficoltoso il passaggio soprattutto per le persone con ridotta mobilità.

La sindaca Patti ha accolto la segnalazione, disponendo verifiche attraverso gli uffici tecnici comunali. L'ingegnere Putaggio è stato incaricato di contestare eventuali irregolarità all'impresa esecutrice dei lavori e di valutare l'adozione dei provvedimenti previsti, compresa l'eventuale trattenuta della cauzione.

Passaggi a livello e viabilità

Ampio spazio è stato dedicato anche alla questione dei passaggi a livello, da anni uno dei principali nodi della mobilità cittadina.

Nel corso dell'incontro è stato illustrato il programma di innovazione tecnologica che Rete Ferroviaria Italiana intende attuare, con l'obiettivo di ridurre sensibilmente i tempi di chiusura delle sbarre, limitandoli a circa due o tre minuti.

Parallelamente il Comune sta lavorando a un progetto che prevede la soppressione di alcuni passaggi a livello situati su strade secondarie, così da migliorare la circolazione lungo la SP 24. Restano inoltre in programma gli interventi per la realizzazione di sottopassi destinati a rendere più fluida la mobilità urbana.

Contrade, erbacce e rifiuti

Il comitato ha richiamato l'attenzione anche sullo stato di manutenzione delle contrade, dove durante il periodo estivo si registrano frequentemente carreggiate invase dalla vegetazione spontanea e la presenza di rifiuti abbandonati.

L'Amministrazione ha assicurato un'intensificazione delle operazioni di pulizia, anche grazie all'utilizzo di nuove attrezzature recentemente entrate nella disponibilità del Comune.

Nel corso del confronto è stata però sottolineata anche l'importanza della collaborazione dei cittadini nella cura degli spazi prospicienti le proprie abitazioni. La sindaca ha inoltre evidenziato le difficoltà operative nel procedere con diffide e sanzioni nei confronti dei proprietari che non provvedono alla manutenzione di alberi e siepi che invadono la sede stradale, anche a causa della limitata disponibilità di personale della Polizia Municipale.

Illuminazione pubblica sotto osservazione

Tra le segnalazioni raccolte figura anche quella relativa alla carenza di illuminazione nel tratto della cosiddetta "via Pupo", nella zona compresa tra il Club Sunshine e la chiesa dell'Addolorata.

La sindaca ha annunciato una verifica tecnica e ha anticipato la volontà dell'Amministrazione di riorganizzare complessivamente il servizio di illuminazione pubblica, giudicato non pienamente soddisfacente nonostante gli ingenti costi sostenuti dal Comune per energia elettrica e manutenzione della rete.

Le proposte per il lungomare dello Stagnone

L'attenzione si è spostata infine sul lungomare della Riserva dello Stagnone, dove il comitato ha evidenziato lo stato di degrado di alcune aiuole in basolato, ormai invase dalla vegetazione.

Tra le proposte avanzate figura anche la sostituzione di alcuni blocchi di cemento che delimitano la carreggiata con fioriere o elementi di arredo urbano meno ingombranti, così da facilitare l'accesso al mare e migliorare l'aspetto del lungomare.

La sindaca Patti ha espresso disponibilità ad approfondire la proposta e a valutarne l'inserimento nella programmazione degli interventi di riqualificazione.

Dialogo aperto con i cittadini

Al termine dell'incontro, Amministrazione comunale e comitato "Miglioriamo Marsala" hanno concordato di proseguire il confronto attraverso un canale di comunicazione stabile, con l'obiettivo di monitorare l'avanzamento delle segnalazioni e programmare nuovi momenti di verifica sui principali temi che riguardano la vivibilità della città.



