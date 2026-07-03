TENNIS - A Marsala il prestigioso torneo “Canottieri Cup” 2026

03/07/2026 20:01:00

Ci siamo quasi! Domenica 5 luglio si inaugura a Marsala la "Canottieri Cup", torneo Nazionale Open Maschile e Femminile organizzato dalla Società Canottieri Marsala, con la direzione del maestro Nicola Barraco.







La manifestazione si inserisce nel ricco cartellone di celebrazioni per gli 80 anni della storica società lilybeana, fondata nell'immediato dopoguerra e da sempre punto di riferimento per lo sport del territorio. In campo si contenderanno il montepremi nomi importanti del tennis nazionale, tra cui: Nicoló Catini (best ranking 330 ATP), Augusto Virgili (best ranking 215 ATP), Emiliano Privato (campione del mondo a squadre over 40), Federica Di Sarra (best ranking 192 WTA) e tanti altri bravissimi tennisti.







Anche quest’anno la “Canottieri Cup” si conferma uno degli appuntamenti più importanti della stagione 2026, con un montepremi di 4mila euro per i vincitori dell’Open Maschile, giunto alla 9^ edizione, e di €1500 per le vincitrici dell’Open Femminile, giunto alla 2^ edizione.







Questo evento sportivo rappresenta il fiore all'occhiello della programmazione estiva del Circolo, come sottolinea il Presidente della Società Canottieri Marsala, Renzo Carini: “Celebrare gli ottant'anni della nostra società con un torneo di questa caratura è per noi motivo di grande orgoglio. La Canottieri Cup dimostra la vitalità del nostro circolo e l'impegno costante nella promozione dello sport. Un ringraziamento sentito e doveroso va a tutti gli sponsor: il loro prezioso supporto e la vicinanza al nostro Circolo sono stati fondamentali per l'organizzazione e la riuscita di una manifestazione così complessa e prestigiosa”.







L'appuntamento per tutti gli appassionati della racchetta è dunque dal 5 al 19 luglio, con ingresso libero.





