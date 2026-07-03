Avis Marsala, ecco i giorni per donare nel mese di luglio

Alex Britti in concerto alle Cantine Fina. Kebrillerà 2026
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L'Avis Comunale di Marsala modifica temporaneamente il calendario delle donazioni di sangue per i mesi estivi. Il Direttivo dell'associazione ha infatti deciso che, durante luglio e agosto, le raccolte si svolgeranno prevalentemente nei giorni feriali, con l'obiettivo di andare incontro alle esigenze dei donatori.
Donazioni il lunedì e il giovedì
La scelta nasce dalla volontà di evitare che la donazione domenicale possa limitare le attività estive dei volontari. Dopo aver donato il sangue, infatti, è consigliato non esporsi a lungo al sole, soprattutto nelle ore più calde della giornata, rendendo meno agevole trascorrere una giornata al mare.
Per questo motivo, nei due mesi estivi le donazioni saranno effettuate, di norma, il lunedì e il giovedì.
Una sola domenica dedicata a Paolo Borsellino
Nel mese di luglio è prevista un'unica raccolta domenicale, quella del 19 luglio, organizzata in memoria del giudice Paolo Borsellino, in linea con quanto previsto dalle direttive regionali dell'Avis.
Il calendario completo di luglio
Le giornate di raccolta programmate sono:
Per partecipare è possibile prenotare la propria donazione online attraverso la piattaforma dedicata dell'Avis Marsala.
L'associazione ricorda che donare il sangue durante il periodo estivo è particolarmente importante per garantire le scorte necessarie agli ospedali, in una stagione in cui il fabbisogno trasfusionale resta elevato mentre il numero dei donatori tende fisiologicamente a diminuire.
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