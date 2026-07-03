Avis Marsala, ecco i giorni per donare nel mese di luglio

Le Acli Sicilia in corsia. "La Stanza dei Sorrisi" nei reparti pediatrici

Si è concluso il progetto "La Stanza dei Sorrisi", promosso dalle Acli Sicilia grazie alle risorse del 5x1000 annualità 2024, che ha avuto come obiettivo centrale quello di regalare momenti di gioco e animazione ai bambini...