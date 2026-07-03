Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Caos Shark
Caos Trapani Calcio
Cartolina da Marsala
Ciclone Harry
Gaza
Gibellina Capitale
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
In vino veritas
La grande sete
La rete di Messina Denaro
Marsala 2026
Referendum sulla giustizia
Scandalo referti
Sindaca Patti
Vinitaly 2026
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cultura

» Sociale
03/07/2026 13:00:00

Avis Marsala, ecco i giorni per donare nel mese di luglio

https://www.tp24.it/immagini_articoli/03-07-2026/1783076582-0-avis-marsala-ecco-i-giorni-per-donare-nel-mese-di-luglio.jpg

L'Avis Comunale di Marsala modifica temporaneamente il calendario delle donazioni di sangue per i mesi estivi. Il Direttivo dell'associazione ha infatti deciso che, durante luglio e agosto, le raccolte si svolgeranno prevalentemente nei giorni feriali, con l'obiettivo di andare incontro alle esigenze dei donatori.

 

Donazioni il lunedì e il giovedì

La scelta nasce dalla volontà di evitare che la donazione domenicale possa limitare le attività estive dei volontari. Dopo aver donato il sangue, infatti, è consigliato non esporsi a lungo al sole, soprattutto nelle ore più calde della giornata, rendendo meno agevole trascorrere una giornata al mare.

Per questo motivo, nei due mesi estivi le donazioni saranno effettuate, di norma, il lunedì e il giovedì.

 

Una sola domenica dedicata a Paolo Borsellino

Nel mese di luglio è prevista un'unica raccolta domenicale, quella del 19 luglio, organizzata in memoria del giudice Paolo Borsellino, in linea con quanto previsto dalle direttive regionali dell'Avis.

 

Il calendario completo di luglio

Le giornate di raccolta programmate sono:

  • Lunedì: 6, 13 e 27 luglio;
  • Giovedì: 9, 16, 23 e 30 luglio;
  • Domenica: 19 luglio.

Per partecipare è possibile prenotare la propria donazione online attraverso la piattaforma dedicata dell'Avis Marsala.

L'associazione ricorda che donare il sangue durante il periodo estivo è particolarmente importante per garantire le scorte necessarie agli ospedali, in una stagione in cui il fabbisogno trasfusionale resta elevato mentre il numero dei donatori tende fisiologicamente a diminuire.



Sociale | 2026-07-03 13:00:00
https://www.tp24.it/immagini_articoli/03-07-2026/1783076582-0-avis-marsala-ecco-i-giorni-per-donare-nel-mese-di-luglio.jpg

Avis Marsala, ecco i giorni per donare nel mese di luglio

L'Avis Comunale di Marsala modifica temporaneamente il calendario delle donazioni di sangue per i mesi estivi. Il Direttivo dell'associazione ha infatti deciso che, durante luglio e agosto, le raccolte si svolgeranno prevalentemente nei...







Native | 03/07/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/03-07-2026/1783072260-0-marsala-alex-britti-alle-cantine-fina-per-kebrillera-2026.jpg

Alex Britti in concerto alle Cantine Fina. Kebrillerà 2026

Native | 02/07/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/02-07-2026/1782998585-0-inaugurato-il-nuovo-showroom-gaspare-mirrione-spa-a-trapani-design-e-cultura-del-legno.jpg

Inaugurato il nuovo showroom Gaspare Mirrione Spa a Trapani: design e...

Native | 02/07/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/02-07-2026/1782984267-0-il-digital-marketing-di-oggi-puo-piu-fare-a-meno-dell-intelligenza-artificiale.jpg

Il digital marketing di oggi può più fare a meno...