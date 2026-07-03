Marsala, addio ad Antonietta Di Giovanni

03/07/2026 10:18:00

È venuta a mancare all’affetto dei suoi cari Antonietta Di Giovanni, vedova di Baldassare Saladino, all'età di 90 anni.

Si è spenta ieri, 2 luglio 2026, a pochi mesi dal traguardo dei novant'anni, festeggiati lo scorso aprile circondata dall'affetto della figlia, del genero e dei tanti nipoti.

Abile sarta, era conosciuta e apprezzata per la sua laboriosità, la simpatia e la capacità di trasmettere a tutti un forte senso materno. Lascia il ricordo di una donna generosa e affettuosa, che ha saputo conquistare l'affetto di quanti l'hanno conosciuta.

Ne danno il triste annuncio la figlia Maria Pia e il genero Giuseppe.

I funerali saranno celebrati sabato 4 luglio 2026 alle ore 10:00 presso la Chiesa San Francesco di Paola, in corso Calatafimi a Marsala.

Tra i tanti messaggi di affetto, quello del nipote Angelo: "Ciao Zia, ti voglio tanto bene."