Trapani, scontro sul Made in Italy: FdI al PD "l'atto c'era già"

03/07/2026 12:02:00

Si apre un nuovo fronte di scontro politico a Palazzo Cavarretta e l'oggetto del contendere è il Made in Italy.

ùQuesta volta il terreno del confronto non è il merito della proposta, sul quale le distanze appaiono ridotte, ma la paternità dell'iniziativa e il ruolo del Consiglio comunale.

Fratelli d'Italia accusa infatti il Partito Democratico di avere ripresentato un atto di indirizzo su un tema che, secondo il gruppo di opposizione, era già stato affrontato e approvato dall'Aula poche settimane fa.

Al centro della vicenda c'è la tutela del Made in Italy, la valorizzazione delle produzioni italiane e la revisione della disciplina sull'origine doganale dei prodotti agricoli e alimentari. Un tema tornato al centro del dibattito nazionale negli ultimi anni, anche con l'istituzione della Giornata nazionale del Made in Italy, celebrata il 15 aprile, e con le iniziative del Governo per contrastare il fenomeno dell'Italian sounding, cioè la commercializzazione all'estero di prodotti che richiamano l'Italia pur non essendo realizzati nel nostro Paese.

Secondo Fratelli d'Italia, il Consiglio comunale di Trapani aveva già definito una linea politica chiara approvando, il 9 giugno scorso, l'atto di indirizzo relativo alla revisione della disciplina sull'origine doganale dei prodotti agricoli e alimentari e alla valorizzazione delle eccellenze nazionali, inserito all'ordine del giorno dell'assemblea consiliare.

Il gruppo rivendica di avere contribuito alla stesura del documento attraverso un emendamento che ampliava la portata del provvedimento, estendendo la tutela non soltanto al comparto agroalimentare ma all'intero universo del Made in Italy: moda, tessile, pelletteria, manifattura e artigianato, tutti settori considerati espressione dell'identità produttiva e culturale italiana.

L'atto approvato dal Consiglio, ricordano i consiglieri, impegna il sindaco e la Giunta a sostenere presso Governo, Parlamento, ANCI e istituzioni europee ogni iniziativa finalizzata a rafforzare la normativa sull'origine doganale dei prodotti, promuovendo al tempo stesso attività culturali e informative sul Made in Italy, percorsi educativi nelle scuole in occasione della Giornata nazionale del 15 aprile, il coinvolgimento delle associazioni di categoria, delle imprese e delle realtà produttive locali, oltre alla collaborazione con Camere di commercio e altri enti per valorizzare le produzioni italiane.

Da qui la critica rivolta al Partito Democratico, che avrebbe presentato un nuovo atto di indirizzo con finalità ritenute sostanzialmente coincidenti.

"Quando il Consiglio comunale ha già approvato un documento che contiene gli stessi obiettivi – sostengono gli esponenti di Fratelli d'Italia – non vi è alcuna necessità di duplicare gli strumenti di indirizzo politico". Secondo il partito della Meloni, il rischio è quello di trasformare una battaglia condivisa in una competizione per la visibilità politica.

Non è la prima volta che Fratelli d'Italia rivendica la primogenitura di iniziative approdate in Consiglio comunale.

Nelle scorse settimane il partito aveva già sostenuto di avere aperto la strada all'adesione del Comune alla cosiddetta "Rottamazione Quinquies", rivendicando il percorso politico che ha preceduto l'approvazione della misura da parte dell'Aula.

La vicenda conferma come, a Trapani, anche su temi che raccolgono un consenso trasversale il confronto politico continui a giocarsi soprattutto sulla capacità di attribuirsi il merito delle iniziative.

Sul Made in Italy, almeno negli intenti, maggioranza e opposizione sembrano condividere gli stessi obiettivi. A dividere le parti è invece la rivendicazione della paternità politica del percorso.



