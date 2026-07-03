Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Caos Shark
Caos Trapani Calcio
Cartolina da Marsala
Ciclone Harry
Gaza
Gibellina Capitale
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
In vino veritas
La grande sete
La rete di Messina Denaro
Marsala 2026
Referendum sulla giustizia
Scandalo referti
Sindaca Patti
Vinitaly 2026
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Politica
03/07/2026 22:20:00

Agricoltura, il PD di Trapani: "Incoerenza politica sulla pelle degli agricoltori"

https://www.tp24.it/immagini_articoli/03-07-2026/agricoltura-il-pd-di-trapani-incoerena-politica-sulla-pelle-degli-agricoltori-450.jpg

“Un’incoerenza politica evidente, che finisce per ricadere direttamente su chi ogni giorno lavora nei campi”. È duro l’attacco del Partito Democratico di Trapani dopo la bocciatura in Consiglio comunale di una mozione a sostegno del comparto agricolo.

Secondo i dem, la maggioranza avrebbe scelto di respingere l’atto non per ragioni di merito, ma per una contrapposizione politica legata alla sua provenienza.

“L’opposizione ha deciso di bocciare la mozione solo perché proposta dall’amministrazione e dal nostro gruppo – si legge nella nota – anteponendo la propaganda agli interessi di un settore fondamentale per il territorio, come riconosciuto anche dalle associazioni di categoria”.

 

“Stessi contenuti già condivisi in Regione”

Nel comunicato viene evidenziata quella che il PD definisce una contraddizione interna al centrodestra. “Appena ieri – sottolineano – gli stessi esponenti della maggioranza all’Assemblea Regionale Siciliana avevano sottoscritto un documento promosso da Coldiretti contenente le stesse richieste e gli stessi impegni”.

Un passaggio che, per i democratici, rende ancora più evidente lo strappo politico avvenuto in aula: “Da una parte si firma un’intesa condivisa con le organizzazioni agricole, dall’altra si vota contro quando quegli stessi contenuti arrivano in Consiglio comunale”.

 

“Sostegno al comparto agricolo dentro e fuori le istituzioni”

Il PD rivendica invece la propria posizione: “Abbiamo sottoscritto convintamente il documento di Coldiretti, condividendone obiettivi e proposte, e continueremo a sostenere il settore agricolo con iniziative concrete, affinché alle parole seguano i fatti”.

Il messaggio finale è rivolto direttamente al mondo agricolo: “Gli agricoltori meritano serietà, non prese di posizione dettate dalla convenienza politica. In un momento di grande difficoltà del comparto, sarebbe stato doveroso sostenere un atto coerente con le richieste degli stessi rappresentanti del settore”.

“È un’occasione persa – conclude la nota firmata da Marzia Patti – e un segnale sbagliato verso chi ogni giorno produce valore e tiene in vita il nostro territorio”.









Native | 04/07/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/03-07-2026/1783091236-0-marsala-liberi-d-intrecciare-vince-la-festa-regionale-refugee-teams.jpg

Marsala, Liberi D’Intrecciare vince la Festa regionale Refugee Teams

Native | 03/07/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/03-07-2026/1783072260-0-marsala-alex-britti-alle-cantine-fina-per-kebrillera-2026.jpg

Alex Britti in concerto alle Cantine Fina. Kebrillerà 2026

Native | 02/07/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/02-07-2026/1782998585-0-inaugurato-il-nuovo-showroom-gaspare-mirrione-spa-a-trapani-design-e-cultura-del-legno.jpg

Inaugurato il nuovo showroom Gaspare Mirrione Spa a Trapani: design e...