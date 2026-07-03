Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Caos Shark
Caos Trapani Calcio
Cartolina da Marsala
Ciclone Harry
Gaza
Gibellina Capitale
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
In vino veritas
La grande sete
La rete di Messina Denaro
Marsala 2026
Referendum sulla giustizia
Scandalo referti
Sindaca Patti
Vinitaly 2026
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Native

» Native
03/07/2026 13:08:00

Alex Britti in concerto alle Cantine Fina. Kebrillerà 2026

https://www.tp24.it/immagini_articoli/03-07-2026/1783072260-0-marsala-alex-britti-alle-cantine-fina-per-kebrillera-2026.jpg

Alex Britti farà tappa a Marsala il 7 agosto per Kebrillerà 2026, l’appuntamento estivo firmato Cantine Fina.
Il concerto si terrà in cantina, nell’ambito del BRITTINTOUR’26. I cancelli apriranno alle 19, mentre l’inizio dello spettacolo è previsto alle 21. Per Cantine Fina si tratta di uno degli eventi più attesi dell’anno: una serata pensata per unire musica dal vivo, vino, convivialità e territorio.

Considerato tra i migliori chitarristi in Europa, Alex Britti ha scritto pagine di musica italiana capaci di far sognare e cantare intere generazioni.

L’appuntamento in cantina
Kebrillerà è ormai un appuntamento legato all’estate delle Cantine Fina.
“Siamo ormai all’ottava edizione del nostro Kebrillerà, che per noi rappresenta l’appuntamento con la nostra città: l’occasione per incontrarci, divertirci e costruire ricordi indelebili insieme nella nostra cantina”, racconta la famiglia Fina. 

“La cosa che amiamo di più degli eventi in cantina è vedere partecipare ragazzi, famiglie e bambini. Generazioni diverse che, per una sera, diventano un tutt’uno. Quando c’è gioia non ci sono distanze o differenze: l’età è un sentimento, non un dato anagrafico”.

Biglietti
I biglietti sono disponibili su Enthemo/Boxol.

(Articolo sponsorizzato scritto in collaborazione con il committente. Per info scrivi a marketing@rmc101srl.it









Native | 03/07/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/03-07-2026/1783072260-0-marsala-alex-britti-alle-cantine-fina-per-kebrillera-2026.jpg

Alex Britti in concerto alle Cantine Fina. Kebrillerà 2026

Native | 02/07/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/02-07-2026/1782998585-0-inaugurato-il-nuovo-showroom-gaspare-mirrione-spa-a-trapani-design-e-cultura-del-legno.jpg

Inaugurato il nuovo showroom Gaspare Mirrione Spa a Trapani: design e...

Native | 02/07/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/02-07-2026/1782984267-0-il-digital-marketing-di-oggi-puo-piu-fare-a-meno-dell-intelligenza-artificiale.jpg

Il digital marketing di oggi può più fare a meno...