Alex Britti in concerto alle Cantine Fina. Kebrillerà 2026

03/07/2026 13:08:00

Alex Britti farà tappa a Marsala il 7 agosto per Kebrillerà 2026, l’appuntamento estivo firmato Cantine Fina.

Il concerto si terrà in cantina, nell’ambito del BRITTINTOUR’26. I cancelli apriranno alle 19, mentre l’inizio dello spettacolo è previsto alle 21. Per Cantine Fina si tratta di uno degli eventi più attesi dell’anno: una serata pensata per unire musica dal vivo, vino, convivialità e territorio.



Considerato tra i migliori chitarristi in Europa, Alex Britti ha scritto pagine di musica italiana capaci di far sognare e cantare intere generazioni.



L’appuntamento in cantina

Kebrillerà è ormai un appuntamento legato all’estate delle Cantine Fina.

“Siamo ormai all’ottava edizione del nostro Kebrillerà, che per noi rappresenta l’appuntamento con la nostra città: l’occasione per incontrarci, divertirci e costruire ricordi indelebili insieme nella nostra cantina”, racconta la famiglia Fina.



“La cosa che amiamo di più degli eventi in cantina è vedere partecipare ragazzi, famiglie e bambini. Generazioni diverse che, per una sera, diventano un tutt’uno. Quando c’è gioia non ci sono distanze o differenze: l’età è un sentimento, non un dato anagrafico”.



Biglietti

I biglietti sono disponibili su Enthemo/Boxol.



(Articolo sponsorizzato scritto in collaborazione con il committente. Per info scrivi a marketing@rmc101srl.it)



