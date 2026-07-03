Mobilità sostenibile: nel trapanese sono 15 le colonnine di ricarica di Poste Italiane

03/07/2026 00:59:00

Prosegue anche in provincia di Trapani il piano di Poste Italiane per la diffusione delle infrastrutture dedicate alla mobilità elettrica. Nell'ambito del Progetto Polis sono state già installate 15 colonnine di ricarica, per un totale di 30 punti di ricarica, sei dei quali risultano già attivi nei comuni di Gibellina e Salaparuta.

L'iniziativa rientra nel più ampio programma nazionale che punta a rafforzare i servizi nei piccoli Comuni, affiancando alla trasformazione degli uffici postali anche interventi legati alla sostenibilità ambientale e alla transizione energetica.

A livello nazionale sono oltre 3.200 le colonnine già installate nei centri con meno di 15 mila abitanti. La distribuzione interessa tutto il territorio italiano: il 35% degli impianti si trova nel Nord, il 20% nel Centro, il 30% nel Sud e il restante 15% nelle isole. Attualmente sono circa 1.500 le colonnine già allacciate e operative.

L'obiettivo del progetto è arrivare entro il 2026 all'installazione di 5.000 stazioni di ricarica in circa 3.500 Comuni italiani, sia nei parcheggi di Poste Italiane sia in aree pubbliche, contribuendo così alla diffusione della mobilità elettrica anche nelle aree interne.

Il piano si inserisce nel Progetto Polis, finanziato con risorse del Piano complementare al PNRR e con investimenti diretti di Poste Italiane. L'iniziativa interessa complessivamente 6.933 uffici postali nei Comuni sotto i 15 mila abitanti, con l'obiettivo di renderli punti di accesso ai servizi della Pubblica amministrazione e, allo stesso tempo, favorire la transizione digitale ed ecologica.

Secondo le stime illustrate da Poste Italiane, il progetto dovrebbe generare ricadute economiche significative sul sistema Paese, contribuendo alla crescita dell'occupazione e al rafforzamento dei servizi nei piccoli centri, contrastando anche il fenomeno dello spopolamento delle aree interne.



