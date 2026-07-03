Petrosino: "Ma come viene fatta la pulizia delle spiagge?"

Alex Britti in concerto alle Cantine Fina. Kebrillerà 2026
Alex Britti farà tappa a Marsala il 7 agosto per Kebrillerà 2026, l’appuntamento estivo firmato Cantine Fina.Il concerto si terrà in cantina, nell’ambito del BRITTINTOUR’26. I cancelli...
Gentile Redazione TP24,
vorrei segnalare una situazione che ritengo inaccettabile riguardo alla pulizia delle spiagge di Petrosino. Il Comune ha ricevuto un finanziamento di 50 mila euro destinato alla pulizia dell'arenile. Tuttavia, ciò che molti cittadini osservano è ben diverso da quello che ci si aspetterebbe: gli addetti intervengono solo su una parte della spiaggia, restano per circa un quarto d'ora e poi vanno via, lasciando ampie zone ancora sporche.
Se vengono impiegati fondi pubblici, è doveroso che il servizio sia svolto in modo completo, accurato e con controlli efficaci. I cittadini hanno il diritto di sapere come vengono utilizzate queste risorse e se il servizio viene eseguito nel rispetto di quanto previsto.
Chiedo all'Amministrazione comunale e agli enti competenti di verificare l'effettiva esecuzione del servizio e di garantire una pulizia adeguata delle spiagge, nell'interesse dei residenti, dei turisti e dell'ambiente. ( foto villaggio Sabugia)
Giuseppe
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