Petrosino: "Ma come viene fatta la pulizia delle spiagge?"

03/07/2026 12:00:00

Gentile Redazione TP24,

vorrei segnalare una situazione che ritengo inaccettabile riguardo alla pulizia delle spiagge di Petrosino. Il Comune ha ricevuto un finanziamento di 50 mila euro destinato alla pulizia dell'arenile. Tuttavia, ciò che molti cittadini osservano è ben diverso da quello che ci si aspetterebbe: gli addetti intervengono solo su una parte della spiaggia, restano per circa un quarto d'ora e poi vanno via, lasciando ampie zone ancora sporche.

Se vengono impiegati fondi pubblici, è doveroso che il servizio sia svolto in modo completo, accurato e con controlli efficaci. I cittadini hanno il diritto di sapere come vengono utilizzate queste risorse e se il servizio viene eseguito nel rispetto di quanto previsto.

Chiedo all'Amministrazione comunale e agli enti competenti di verificare l'effettiva esecuzione del servizio e di garantire una pulizia adeguata delle spiagge, nell'interesse dei residenti, dei turisti e dell'ambiente. ( foto villaggio Sabugia)

Giuseppe







