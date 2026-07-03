Torna il CICI Film Festival: a Castellammare si cercano dieci giovani registi

03/07/2026 02:00:00

Dopo alcuni anni di pausa torna il CICI Film Festival, la manifestazione dedicata al cinema indipendente che farà nuovamente di Castellammare del Golfo un laboratorio creativo internazionale. Sono ufficialmente aperte le candidature per l'edizione 2026, rivolta a giovani filmmaker tra i 18 e i 35 anni di qualsiasi nazionalità, che potranno presentare domanda entro il prossimo 15 luglio.

Organizzato dall'Associazione CICI (Città Internazionale Cinema Indipendente), con il sostegno del Comune di Castellammare del Golfo e della Sicilia Film Commission, il festival si svolgerà dal 19 al 26 settembre.

Sei giorni per realizzare un cortometraggio

Il format del festival resta quello che ne ha decretato il successo nelle passate edizioni. Dieci registi selezionati arriveranno a Castellammare del Golfo e avranno soltanto sei giorni di tempo per ideare, girare e montare un cortometraggio della durata massima di dieci minuti.

La manifestazione è aperta a fiction, documentari, opere sperimentali e produzioni ibride, con particolare attenzione all'originalità delle idee e alla capacità di valorizzare il territorio attraverso il linguaggio cinematografico.

Un festival che coinvolge tutta la città

Più che una semplice competizione, il CICI Film Festival si presenta come una residenza artistica partecipata. I registi lavoreranno infatti insieme ad attori, musicisti, tecnici, volontari e cittadini, trasformando Castellammare del Golfo non soltanto in una location, ma in parte integrante del processo creativo.

«Il cinema, per noi, non è un punto d'arrivo: è il modo in cui la comunità di Castellammare del Golfo e dieci registi si mettono in ascolto gli uni degli altri e si interrogano su temi, contraddizioni e tensioni contemporanee. Un modo per mettere in connessione la dimensione locale con il resto del mondo. Questo è il motivo principale che ci ha spinto ad organizzare la nuova edizione del CICI Film Festival», afferma il presidente dell'Associazione CICI, Claudio Colomba.

Ospitalità e supporto ai filmmaker

L'organizzazione garantirà ai registi selezionati ospitalità per loro e un collaboratore, oltre al supporto di attori, comparse e volontari del territorio. Saranno messi a disposizione anche spazi condivisi di lavoro, occasioni di networking e una libreria musicale con i diritti già inclusi per la realizzazione delle opere.

L'inaugurazione del festival è prevista il 19 settembre, quando ogni filmmaker presenterà il proprio progetto alla comunità locale. Il 26 settembre, invece, all'Arena delle Rose, saranno proiettati tutti i cortometraggi realizzati e si svolgerà la cerimonia di premiazione.

I premi e la storia del festival

Una giuria composta da professionisti del settore assegnerà il Premio per il Miglior Film, il Premio del Pubblico e quello per la Migliore Sceneggiatura, oltre ad eventuali riconoscimenti speciali.

Nato nel 2011, il CICI Film Festival ha già realizzato oltre 70 cortometraggi nelle precedenti otto edizioni, registrando più di 15 mila presenze nell'ultima manifestazione e oltre 300 mila visualizzazioni complessive sul canale YouTube del festival.

Il sostegno del Comune

L'amministrazione comunale conferma il proprio sostegno all'iniziativa.

«L'amministrazione comunale di Castellammare del Golfo ha scelto con convinzione di sostenere il CICI Film Festival, riconoscendone il grande valore culturale e innovativo per la promozione del territorio. Insieme alla Sicilia Film Commission siamo tra i principali sostenitori. Vogliamo contribuire alla crescita di un evento capace di far dialogare cinema indipendente e nuove opportunità di sviluppo per la nostra comunità, confermando Castellammare del Golfo come luogo aperto alla creatività, al dialogo e all'innovazione», dichiarano il sindaco Giuseppe Fausto e l'assessore alla Cultura Giovanni D'Aguanno.

I dieci registi che prenderanno parte all'edizione 2026 saranno annunciati il 24 luglio. Dopo la selezione, ciascun partecipante riceverà un dossier dedicato a Castellammare del Golfo con informazioni sulle location e sul territorio, utile per sviluppare il proprio progetto cinematografico.



