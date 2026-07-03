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» Dai Comuni
03/07/2026 09:00:00

 San Vito, la "Spiaggia Zero Barriere" entra nella guida nazionale del turismo accessibile

https://www.tp24.it/immagini_articoli/03-07-2026/san-vito-la-spiaggia-zero-barriere-entra-nella-guida-nazionale-del-turismo-accessibile-450.jpg

La Spiaggia Zero Barriere di San Vito Lo Capo ottiene un importante riconoscimento a livello nazionale. L'iniziativa è stata infatti inserita tra le esperienze di eccellenza nella "Guida al turismo accessibile – Strumenti e buone pratiche per un turismo aperto a tutte e tutti", realizzata da ASviS (Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile) in collaborazione con il Ministero del Turismo e pubblicata nel maggio scorso.

Il progetto, citato nella pubblicazione tra le buone pratiche italiane, rappresenta un modello di inclusione capace di coniugare accessibilità, sostenibilità e valorizzazione del territorio.

 

Un progetto nato dalle esigenze del territorio

Come evidenziato nella guida, Zero Barriere è nato dall'esigenza concreta di creare uno spazio balneare realmente accessibile a tutti, in un contesto dove mancavano servizi adeguati per le persone con disabilità.

L'iniziativa non è stata sviluppata per rispondere a un bando pubblico, ma è il risultato di un percorso condiviso con associazioni, cittadini e persone che vivono direttamente le difficoltà legate all'accessibilità. L'obiettivo era trasformare il diritto alla balneazione in un servizio concreto e fruibile.

 

Oltre quattromila presenze ogni stagione

Negli anni il progetto è cresciuto fino a diventare un punto di riferimento per il turismo accessibile. Ogni estate la spiaggia accoglie oltre 4.000 utenti, provenienti non solo da tutta Italia ma anche dall'estero, confermando l'esistenza di una domanda sempre più ampia di strutture balneari inclusive.

Secondo la guida, proprio il successo dell'iniziativa dimostra quanto l'offerta di servizi accessibili sia ancora limitata rispetto alle esigenze di tante persone e delle loro famiglie.

 

Il sindaco: "Inclusione e tutela dell'ambiente camminano insieme"

Soddisfazione è stata espressa dal sindaco Francesco La Sala, che sottolinea come il riconoscimento premi il lavoro svolto negli ultimi anni.

«Questo risultato dimostra che la tutela dell'ambiente e l'inclusione sociale sono due aspetti strettamente collegati. Rendere una spiaggia accessibile significa garantire a tutti il diritto di vivere il mare e di godere delle bellezze naturali del nostro territorio, senza ostacoli e senza discriminazioni», afferma il primo cittadino.

L'inserimento della Spiaggia Zero Barriere nella guida nazionale rappresenta un'ulteriore conferma del ruolo di San Vito Lo Capo come destinazione attenta non solo alla qualità dell'offerta turistica, ma anche ai principi dell'accessibilità e dell'inclusione.



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