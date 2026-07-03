Alcamo, si assegna un immobile confiscato alla mafia: sarà un centro per giovani fragili

03/07/2026 18:50:00

Il Comune di Alcamo ha pubblicato l'avviso pubblico per l'assegnazione in concessione gratuita di un immobile confiscato alla criminalità organizzata, destinato a diventare un centro di servizi con finalità sociali. Le domande potranno essere presentate entro le ore 12 del 3 agosto 2026.

L'immobile si trova nel centro storico, in via Federico II, con accesso anche da via Madonna dell'Alto Mare. Si tratta di un edificio di circa 630 metri quadrati, distribuito su tre livelli, al quale si aggiunge una corte interna di circa 400 metri quadrati.

Un bene restituito alla collettività

L'amministrazione comunale punta a trasformare il bene confiscato in uno spazio dedicato ai giovani e alle persone in condizioni di fragilità.

«Attraverso il riutilizzo di questo immobile – afferma l'assessore alla Gestione e valorizzazione dei beni confiscati, Vito Lombardo – raggiungiamo un duplice obiettivo: restituiamo alla comunità un bene sottratto alla criminalità e favoriamo il protagonismo del Terzo settore nello sviluppo di progetti ad alto valore sociale».

Le finalità del progetto

L'edificio dovrà ospitare un centro servizi destinato a soggetti vulnerabili e a rischio devianza, con particolare attenzione ai giovani tra i 12 e i 24 anni, anche in uscita da percorsi penali o che abbiano abbandonato il percorso scolastico.

L'obiettivo è promuovere iniziative capaci di contrastare la dispersione scolastica, favorire l'inclusione sociale e rafforzare la cultura della legalità.

Chi può partecipare

Il bando è rivolto agli enti del Terzo settore, organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale, cooperative sociali, fondazioni e altri soggetti non profit, sia singolarmente sia in forma associata.

Le candidature potranno essere consegnate al protocollo del Comune oppure inviate tramite Pec entro il termine fissato del 3 agosto.

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Tante richieste per il Bonus Bici: domande già oltre i fondi disponibili

Parte con grande successo il Bonus Bici promosso dal Comune di Alcamo. A poche ore dall'apertura della piattaforma online, le richieste presentate dai cittadini hanno già superato le risorse economiche attualmente disponibili.

L'iniziativa, voluta dalla Giunta guidata dal sindaco Domenico Surdi, punta a incentivare l'utilizzo della bicicletta come mezzo di trasporto sostenibile negli spostamenti urbani.

Richieste oltre ogni previsione

L'elevato numero di domande ha superato le aspettative dell'amministrazione comunale già nella prima giornata di apertura del portale.

Il sindaco Domenico Surdi e l'assessore alla Viabilità Vito Lombardo esprimono soddisfazione per la risposta ricevuta dai cittadini, sottolineando come il successo dell'iniziativa dimostri una crescente sensibilità verso la mobilità sostenibile.

Le domande saranno ora esaminate

Gli uffici comunali procederanno alla verifica delle istanze per accertarne l'ammissibilità.

Nel frattempo la piattaforma resta ancora attiva, ma il Comune avverte che tutte le nuove richieste saranno inserite oltre il limite delle risorse attualmente disponibili. Per questo motivo l'accesso al portale sarà chiuso non appena saranno completate le verifiche tecniche.

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Apre l'Ufficio di Prossimità: servizi giudiziari più vicini ai cittadini

Da oggi, 1 luglio, è operativo ad Alcamo il nuovo Ufficio di Prossimità, uno sportello che consentirà ai cittadini di accedere a numerosi servizi della giustizia senza doversi recare al Tribunale di Trapani.

Il Comune è tra i trenta enti locali siciliani che hanno aderito al progetto promosso dal Ministero della Giustizia, realizzato dalla Regione Siciliana nell'ambito del programma nazionale dedicato agli Uffici di Prossimità.

Servizi più accessibili

L'ufficio ha sede in via Giovanni Verga 67 e nasce con l'obiettivo di semplificare l'accesso ai servizi della giustizia, riducendo tempi e spostamenti per i cittadini.

«Grazie al personale comunale – dichiara il sindaco Domenico Surdi – da oggi offriamo un servizio che consente ai cittadini di ricevere assistenza e orientamento per numerose pratiche di competenza del giudice tutelare e della volontaria giurisdizione, senza la necessità di recarsi in tribunale».

Quali servizi saranno disponibili

Presso l'Ufficio di Prossimità sarà possibile ottenere:

informazioni sulle procedure di volontaria giurisdizione;

assistenza per pratiche di tutela, curatela e amministrazione di sostegno;

supporto nella compilazione di moduli e istanze;

informazioni sullo stato dei procedimenti;

rilascio di copie degli atti presenti nel fascicolo elettronico.

Lo sportello sarà aperto il martedì e il giovedì, dalle 9.30 alle 12.30, e potrà essere contattato telefonicamente al numero 0924 590615.



