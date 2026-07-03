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Cultura
03/07/2026 15:31:00

Selinunte, il 5 luglio varco da Triscina e visita gratuita alla Malophoros

https://www.tp24.it/immagini_articoli/03-07-2026/1783085529-0-selinunte-il-5-luglio-varco-da-triscina-e-visita-gratuita-alla-malophoros.jpg

Selinunte apre una nuova porta sul Parco archeologico e punta su un modo diverso di attraversarlo.

Domenica 5 luglio, in occasione dell’ingresso gratuito nei luoghi della cultura per la prima domenica del mese, sarà attivo l’accesso dal lato di Triscina, con una biglietteria ricavata nei locali ripristinati dal Comune di Castelvetrano-Selinunte.

La novità riguarda anche le biciclette: si potrà entrare nel Parco con la bici personale, pagando un piccolo supplemento al biglietto. La visita sulle due ruote non sarà però libera, ma consentita soltanto con guide turistiche accreditate e lungo percorsi stabiliti.

Un accesso diretto dalla borgata marinara

La riattivazione del varco di Triscina rafforza il legame tra il Parco archeologico, il Comune, la borgata marinara e le associazioni del territorio, in particolare Demetra e Progetto Triscina.

L’obiettivo è rendere più accessibile una parte del sito che resta spesso fuori dai percorsi più battuti dai visitatori, pur custodendo luoghi di grande valore storico e paesaggistico.

Il nuovo accesso permette infatti di raggiungere più direttamente l’area oltre il fiume Modione, verso la collina della Gaggera e il santuario di Demetra Malophoros.

La visita gratuita al santuario

Proprio domenica 5 luglio, alle 10.30, è prevista una visita guidata gratuita condotta da un archeologo al santuario di Demetra Malophoros.

Il percorso porterà sulla collina della Gaggera, dove si trova uno dei luoghi di culto più antichi e significativi dell’antica Selinunte.

L’itinerario sarà dedicato ai nuovi scavi archeologici e al culto di Demetra Malophoros, la “portatrice di melagrana”, dea greca legata alla terra, ai raccolti e al ciclo della vita.

Alla fine della visita, i partecipanti potranno proseguire autonomamente il percorso nel Parco.

Le altre visite della giornata

Sempre domenica saranno disponibili anche altre proposte di visita.

Alle 10 è in programma “Selinunte highlights”, percorso con guida turistica che comprende la Collina Orientale, il Baglio Florio e l’Acropoli, da raggiungere con le navette ecologiche.

Alle 11 è prevista una passeggiata tra i monumenti della Collina Orientale, dal Tempio E al Tempio F, probabilmente dedicato a Dioniso, fino al Tempio G, tra i più imponenti realizzati dai greci. La visita proseguirà poi all’antiquarium del Baglio Florio, dove sono esposti numerosi reperti provenienti dagli scavi di Selinunte.

Archeopass e informazioni

Resta disponibile anche l’Archeopass, il biglietto congiunto che consente di visitare i parchi archeologici di Selinunte e Segesta.

Nell’anno di Gibellina Capitale italiana dell’Arte contemporanea, l’Archeopass permette inoltre di ottenere riduzioni sugli ingressi al MAC - Museo d’Arte Contemporanea Ludovico Corrao, al Museo delle Trame Mediterranee della Fondazione Orestiadi e a Belìce/EpiCentro della Memoria Viva del CRESM.

Informazioni e prenotazioni sono disponibili sul sito www.coopculture.it.



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