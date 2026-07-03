Ekklesía Festival, musica e teatro nei parchi di Segesta, Selinunte e Lilibeo

03/07/2026 10:11:00

Tre parchi archeologici siciliani diventano palcoscenico per musica, teatro, letteratura, visite guidate e performance.

Torna Ekklesía Festival, giunto alla seconda edizione e promosso dall’Assessorato regionale dei Beni culturali e dell’Identità siciliana. Il progetto mette in rete il Parco archeologico di Segesta, il Parco archeologico di Selinunte e Cave di Cusa e il Parco archeologico di Lilibeo-Marsala.

Il festival si svolgerà dal 7 al 19 luglio 2026, con appuntamenti a Segesta dal 7 al 9 luglio, a Selinunte dal 10 al 12 luglio e a Marsala il 16, 17 e 19 luglio.

La direzione artistica è di Francesco Panasci. L’obiettivo è valorizzare i siti archeologici non soltanto come luoghi da visitare, ma come spazi vivi, capaci di ospitare esperienze culturali costruite attorno al paesaggio, alla memoria e alla partecipazione del pubblico.

Il programma a Segesta

La prima tappa sarà al Parco archeologico di Segesta, dal 7 al 9 luglio.

Martedì 7 luglio, alle 21, al Tempio dorico, è in programma “Song for Peace”, concerto di Alessandra Salerno con la NoQuiet Women Orchestra 6et. Un viaggio musicale tra Mediterraneo, folk e dialogo tra culture.

Mercoledì 8 luglio, alle 18.30, il pubblico potrà partecipare all’itinerario guidato “Camminare la storia”, dedicato alla conoscenza del Tempio, del Teatro e del patrimonio archeologico del sito. Il percorso sarà condotto con il direttore del Parco, Luigi Biondo, insieme ad Alessandra Spadafora e Francesco Oliva.

La stessa sera, alle 21, al Tempio dorico, andrà in scena “La memoria degli innocenti”, spettacolo teatrale con Laura Calia e Joseph Gandolfo, testo e regia di Giancarlo Figuccio.

Giovedì 9 luglio, alle 18.30, sempre al Tempio dorico, spazio al talk e alla presentazione del libro “Sicilia è fimmina” di Francesco Panasci, con gli interventi di Luigi Biondo e Delia Accetta.

Alle 21 chiuderà la tappa segestana “Sicilitudine, tra terra e cielo”, con Elio Crifò e l’Orchestra a Plettro della Città di Taormina. Lo spettacolo intreccia parole di Pirandello, Bufalino, Abu Nuwas e Cannizzaro con musiche di Rosa Balistreri, Franco Battiato, Pietro Mascagni, Nino Rota ed Ennio Morricone.

Selinunte tra visite, alba e musica

Dal 10 al 12 luglio Ekklesía si sposterà al Parco archeologico di Selinunte, nell’ambito di Selinunte Estate 2026.

Venerdì 10 luglio, alle 18.30, è previsto l’itinerario guidato “Le pietre raccontano”, percorso tra Acropoli, templi e Museo del Baglio Florio per leggere il paesaggio archeologico come testimonianza viva della più estesa colonia greca della Sicilia antica.

Alle 21 tornerà “Sicilitudine, tra terra e cielo”, con Elio Crifò e l’Orchestra a Plettro della Città di Taormina.

Sabato 11 luglio, alle 5 del mattino, il Tempio ospiterà “Song for Peace”, concerto all’alba con Alessandra Salerno e la NoQuiet Women Orchestra 6et. Una scelta che lega musica e paesaggio nel momento più silenzioso della giornata.

Domenica 12 luglio, alle 18.30, al Baglio Florio, si terrà “Sicilia è fimmina LAB”, laboratorio e performance tratti da “Sinthassi Project”, con Francesco Panasci e la sand artist Stefania Bruno.

Alle 21, al Tempio, il Trio Mulè proporrà “Notturno a Selinunte”, concerto tra tanghi e colonne sonore con Mariangela Lampasona al violino, Sabrina Colajanni al violoncello e Giusy Cascio al pianoforte.

Gli appuntamenti a Lilibeo-Marsala

L’ultima tappa sarà al Parco archeologico di Lilibeo-Marsala, con eventi il 16, 17 e 19 luglio.

Giovedì 16 luglio, alle 18.30, nel giardino storico del Museo, sarà presentato “L’ultima estate di un uomo perbene – una storia dimenticata, una verità negata”, nuovo libro di Carmelo Sardo. Aprirà l’incontro la direttrice del Parco, Anna Occhipinti. Dialogherà con l’autore la giornalista Jana Cardinale.

Alle 21, sempre nel giardino storico, spazio alla musica con “Trame sonore” dei FisarVoice: Marianna Costantino alla voce, Pierpaolo Petta alla fisarmonica, Francesco Rabboni al contrabbasso e Fausto Riccobono alla batteria.

Venerdì 17 luglio, alle 19, nell’area archeologica di Capo Boeo, è in programma la visita guidata alla mostra “Da Lilybaeum a Marsā ’Alī”, dedicata alla cultura materiale e alla vita quotidiana sul promontorio tra VI e XI secolo. Il percorso sarà curato da Filippo Pisciotta, cocuratore della mostra.

Alle 21, nel giardino storico del Museo, concerto del Quintetto a pizzico Nomos, con mandolini, chitarre e contrabbasso in un repertorio che attraversa barocco, classica, opera, contemporanea e colonne sonore.

Domenica 19 luglio, alle 18.30, nella Sala Famà del Museo, si terrà il talk “Donne, potere e parola”, dialogo e laboratorio culturale dedicato al ruolo delle donne nella costruzione dell’identità culturale della Sicilia.

Alle 21, nel giardino storico, chiusura con “Celia”, musiche e canzoni sui versi di Antonio Veneziano. In scena Maurizio Curcio, Roberta Scacciaferro e Valentina Migliore, con Giuseppe Viola, Angelo Battaglia e la partecipazione straordinaria di Anton Giulio Pandolfo nel ruolo di Cervantes.

Ingressi e informazioni

Gli spettacoli di Segesta e Marsala sono a ingresso libero. Anche laboratori e visite guidate sono gratuiti fino al raggiungimento dei posti disponibili.

Per gli eventi di Selinunte è previsto un ticket acquistabile su CoopCulture.

Il programma può subire variazioni di date, orari, luoghi e compagnie per cause di forza maggiore.

Informazioni sul sito www.ekklesiafestival.it.



