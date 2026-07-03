Vandali al Comune di Misiliscemi

Alex Britti in concerto alle Cantine Fina. Kebrillerà 2026
Alex Britti farà tappa a Marsala il 7 agosto per Kebrillerà 2026, l’appuntamento estivo firmato Cantine Fina.Il concerto si terrà in cantina, nell’ambito del BRITTINTOUR’26. I cancelli...
Atto vandalico nella sede del Comune di Misiliscemi. Ignoti hanno danneggiato i sacchi contenenti conglomerato bituminoso destinato agli interventi di manutenzione della rete stradale comunale, provocando la fuoriuscita del materiale e causando danni al patrimonio dell'ente.
A denunciare l'accaduto è il sindaco Salvatore Tallarita, che definisce l'episodio «un gesto vile e incomprensibile», sottolineando come non si tratti di un semplice atto di vandalismo, ma di un danno che ricade sull'intera collettività.
«Sono stati divelti e danneggiati i sacchi contenenti conglomerato bituminoso destinato ai lavori di manutenzione delle nostre strade, con conseguente dispersione del materiale e danni al patrimonio comunale», afferma il primo cittadino.
Per Tallarita, il gesto assume un significato ancora più grave perché colpisce beni acquistati con risorse pubbliche. «Ogni euro speso per riparare questi danni è un euro sottratto ai servizi e agli interventi di cui il nostro territorio ha bisogno», evidenzia.
Il sindaco ha quindi condannato con fermezza l'accaduto, ribadendo l'impegno dell'amministrazione comunale a proseguire il proprio lavoro per il territorio. «Continueremo a lavorare con serietà e determinazione per il bene di Misiliscemi, senza lasciarci scoraggiare da chi pensa di poter ostacolare il lavoro svolto quotidianamente per la nostra comunità. Il rispetto dei beni pubblici è il rispetto di tutti noi», conclude Tallarita.
Sull'episodio potrebbero essere avviati gli accertamenti per individuare i responsabili del danneggiamento.
Alex Britti farà tappa a Marsala il 7 agosto per Kebrillerà 2026, l’appuntamento estivo firmato Cantine Fina.Il concerto si terrà in cantina, nell’ambito del BRITTINTOUR’26. I cancelli...
Oltre seicento chili di prodotto ittico privi della documentazione necessaria per garantirne la tracciabilità sono stati sequestrati a Trapani nel corso di un'operazione congiunta della Guardia Costiera, della Guardia di Finanza e della...
Trapani – Gaspare Mirrione S.p.A. segna una nuova importante tappa nel suo percorso di crescita con l'apertura ufficiale del suo nuovo showroom a Trapani (in Via Nino Bixio, 98). Inaugurato lo scorso 27 giugno con un evento...
Atto vandalico nella sede del Comune di Misiliscemi. Ignoti hanno danneggiato i sacchi contenenti conglomerato bituminoso destinato agli interventi di manutenzione della rete stradale comunale, provocando la fuoriuscita del materiale e causando...
L’intelligenza artificiale è diventata in poco tempo uno degli strumenti più discussi e utilizzati nel marketing digitale. Oggi viene impiegata per analizzare dati, automatizzare processi, personalizzare...