Vandali al Comune di Misiliscemi

03/07/2026 12:38:00

Atto vandalico nella sede del Comune di Misiliscemi. Ignoti hanno danneggiato i sacchi contenenti conglomerato bituminoso destinato agli interventi di manutenzione della rete stradale comunale, provocando la fuoriuscita del materiale e causando danni al patrimonio dell'ente.

A denunciare l'accaduto è il sindaco Salvatore Tallarita, che definisce l'episodio «un gesto vile e incomprensibile», sottolineando come non si tratti di un semplice atto di vandalismo, ma di un danno che ricade sull'intera collettività.

«Sono stati divelti e danneggiati i sacchi contenenti conglomerato bituminoso destinato ai lavori di manutenzione delle nostre strade, con conseguente dispersione del materiale e danni al patrimonio comunale», afferma il primo cittadino.

Per Tallarita, il gesto assume un significato ancora più grave perché colpisce beni acquistati con risorse pubbliche. «Ogni euro speso per riparare questi danni è un euro sottratto ai servizi e agli interventi di cui il nostro territorio ha bisogno», evidenzia.

Il sindaco ha quindi condannato con fermezza l'accaduto, ribadendo l'impegno dell'amministrazione comunale a proseguire il proprio lavoro per il territorio. «Continueremo a lavorare con serietà e determinazione per il bene di Misiliscemi, senza lasciarci scoraggiare da chi pensa di poter ostacolare il lavoro svolto quotidianamente per la nostra comunità. Il rispetto dei beni pubblici è il rispetto di tutti noi», conclude Tallarita.

Sull'episodio potrebbero essere avviati gli accertamenti per individuare i responsabili del danneggiamento.



