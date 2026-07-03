Nubifragio a Marsala: dieci minuti di pioggia e le strade diventano fiumi.... Il video

Alex Britti in concerto alle Cantine Fina. Kebrillerà 2026
Alex Britti farà tappa a Marsala il 7 agosto per Kebrillerà 2026, l’appuntamento estivo firmato Cantine Fina.Il concerto si terrà in cantina, nell’ambito del BRITTINTOUR’26. I cancelli...
Sono bastati poco più di dieci minuti di pioggia intensa per mettere in ginocchio Marsala. Un violento nubifragio si è abbattuto sulla città nel primo pomeriggio di oggi, provocando allagamenti in diverse zone del centro e della zona Nord.
Tra le arterie maggiormente colpite c'è via Salemi, dove l'acqua ha rapidamente invaso la carreggiata. Come mostrano il video e le fotografie di Tp24, numerose auto sono state costrette a rallentare drasticamente o addirittura a fermarsi, impossibilitate a proseguire a causa del livello dell'acqua.
Disagi anche sul lungomare Salinella, dove la sede stradale è finita sott'acqua, rendendo difficoltosa la circolazione.
Ancora una volta, un acquazzone di breve durata è stato sufficiente a mettere in evidenza le criticità del sistema di smaltimento delle acque piovane. In pochi minuti diverse strade si sono trasformate in veri e propri fiumi, causando rallentamenti e disagi alla viabilità.
Alex Britti farà tappa a Marsala il 7 agosto per Kebrillerà 2026, l’appuntamento estivo firmato Cantine Fina.Il concerto si terrà in cantina, nell’ambito del BRITTINTOUR’26. I cancelli...
Oltre seicento chili di prodotto ittico privi della documentazione necessaria per garantirne la tracciabilità sono stati sequestrati a Trapani nel corso di un'operazione congiunta della Guardia Costiera, della Guardia di Finanza e della...
Trapani – Gaspare Mirrione S.p.A. segna una nuova importante tappa nel suo percorso di crescita con l'apertura ufficiale del suo nuovo showroom a Trapani (in Via Nino Bixio, 98). Inaugurato lo scorso 27 giugno con un evento...
Atto vandalico nella sede del Comune di Misiliscemi. Ignoti hanno danneggiato i sacchi contenenti conglomerato bituminoso destinato agli interventi di manutenzione della rete stradale comunale, provocando la fuoriuscita del materiale e causando...
L’intelligenza artificiale è diventata in poco tempo uno degli strumenti più discussi e utilizzati nel marketing digitale. Oggi viene impiegata per analizzare dati, automatizzare processi, personalizzare...