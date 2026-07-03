Nubifragio a Marsala: dieci minuti di pioggia e le strade diventano fiumi.... Il video

03/07/2026 16:51:00

Sono bastati poco più di dieci minuti di pioggia intensa per mettere in ginocchio Marsala. Un violento nubifragio si è abbattuto sulla città nel primo pomeriggio di oggi, provocando allagamenti in diverse zone del centro e della zona Nord.

Tra le arterie maggiormente colpite c'è via Salemi, dove l'acqua ha rapidamente invaso la carreggiata. Come mostrano il video e le fotografie di Tp24, numerose auto sono state costrette a rallentare drasticamente o addirittura a fermarsi, impossibilitate a proseguire a causa del livello dell'acqua.

Disagi anche sul lungomare Salinella, dove la sede stradale è finita sott'acqua, rendendo difficoltosa la circolazione.

Ancora una volta, un acquazzone di breve durata è stato sufficiente a mettere in evidenza le criticità del sistema di smaltimento delle acque piovane. In pochi minuti diverse strade si sono trasformate in veri e propri fiumi, causando rallentamenti e disagi alla viabilità.



