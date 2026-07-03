Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Caos Shark
Caos Trapani Calcio
Cartolina da Marsala
Ciclone Harry
Gaza
Gibellina Capitale
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
In vino veritas
La grande sete
La rete di Messina Denaro
Marsala 2026
Referendum sulla giustizia
Scandalo referti
Sindaca Patti
Vinitaly 2026
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cronaca
03/07/2026 16:51:00

Nubifragio a Marsala: dieci minuti di pioggia e le strade diventano fiumi.... Il video

https://www.tp24.it/immagini_articoli/03-07-2026/nubifragio-a-marsala-dieci-minuti-di-pioggia-e-le-strade-diventano-fiumi-il-video-450.jpg

Sono bastati poco più di dieci minuti di pioggia intensa per mettere in ginocchio Marsala. Un violento nubifragio si è abbattuto sulla città nel primo pomeriggio di oggi, provocando allagamenti in diverse zone del centro e della zona Nord.

 

Tra le arterie maggiormente colpite c'è via Salemi, dove l'acqua ha rapidamente invaso la carreggiata. Come mostrano il video e le fotografie di Tp24, numerose auto sono state costrette a rallentare drasticamente o addirittura a fermarsi, impossibilitate a proseguire a causa del livello dell'acqua.

 

Disagi anche sul lungomare Salinella, dove la sede stradale è finita sott'acqua, rendendo difficoltosa la circolazione.

 

Ancora una volta, un acquazzone di breve durata è stato sufficiente a mettere in evidenza le criticità del sistema di smaltimento delle acque piovane. In pochi minuti diverse strade si sono trasformate in veri e propri fiumi, causando rallentamenti e disagi alla viabilità.

 



Cronaca | 2026-07-03 12:38:00
https://www.tp24.it/immagini_articoli/03-07-2026/vandali-al-comune-di-misiliscemi-250.jpg

Vandali al Comune di Misiliscemi

Atto vandalico nella sede del Comune di Misiliscemi. Ignoti hanno danneggiato i sacchi contenenti conglomerato bituminoso destinato agli interventi di manutenzione della rete stradale comunale, provocando la fuoriuscita del materiale e causando...







Native | 03/07/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/03-07-2026/1783072260-0-marsala-alex-britti-alle-cantine-fina-per-kebrillera-2026.jpg

Alex Britti in concerto alle Cantine Fina. Kebrillerà 2026

Native | 02/07/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/02-07-2026/1782998585-0-inaugurato-il-nuovo-showroom-gaspare-mirrione-spa-a-trapani-design-e-cultura-del-legno.jpg

Inaugurato il nuovo showroom Gaspare Mirrione Spa a Trapani: design e...

Native | 02/07/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/02-07-2026/1782984267-0-il-digital-marketing-di-oggi-puo-piu-fare-a-meno-dell-intelligenza-artificiale.jpg

Il digital marketing di oggi può più fare a meno...