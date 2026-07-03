Novità per la carta d'identità cartacea: sarà valida fino al 31 gennaio 2027

03/07/2026 12:35:00

Arriva una proroga che concede più tempo ai cittadini ancora in possesso della carta d'identità cartacea. Una circolare del Ministero dell'Interno stabilisce infatti che il documento continuerà a essere valido fino al 31 gennaio 2027 per l'accesso ai servizi essenziali, anche se dal 3 agosto 2026 non potrà più essere utilizzato per espatriare.

La decisione punta ad alleggerire la pressione sugli uffici anagrafe, che negli ultimi mesi hanno registrato un forte incremento delle richieste per il rilascio della Carta d'identità elettronica (CIE).

Stop alla corsa agli sportelli

L'annuncio del Ministero arriva dopo settimane caratterizzate da lunghe code, prenotazioni esaurite e difficoltà negli uffici comunali di tutta Italia, dovute all'avvicinarsi della scadenza europea per il progressivo superamento delle carte d'identità cartacee.

Con la proroga, i cittadini non saranno più costretti a sostituire immediatamente il documento se devono semplicemente accedere ai servizi pubblici o svolgere pratiche amministrative.

Quando la carta cartacea resta valida

Fino al 31 gennaio 2027, le carte d'identità cartacee ancora in corso di validità potranno continuare a essere utilizzate per numerose attività quotidiane.

Il documento sarà accettato, ad esempio, per l'accesso ai servizi sanitari, previdenziali e assistenziali, nei rapporti con la pubblica amministrazione, per il ritiro della corrispondenza, per gli atti giudiziari, per le operazioni bancarie e, più in generale, in tutti i casi in cui è richiesto un documento di riconoscimento.

Dal 3 agosto niente più espatrio

Diversa la situazione per i viaggi all'estero. Dal 3 agosto 2026 la carta d'identità cartacea non sarà più valida come documento di espatrio.

Chi intende recarsi nei Paesi che consentono l'ingresso con la carta d'identità dovrà quindi essere in possesso della Carta d'identità elettronica (CIE) oppure di un altro documento valido per l'espatrio, come il passaporto.

Previsto anche un documento provvisorio

Il Ministero dell'Interno sta inoltre definendo le modalità di rilascio di un documento provvisorio destinato ai casi di urgenza. Avrà una validità massima di sei mesi e potrà essere utilizzato anche per espatriare, sebbene alcuni Stati possano non riconoscerlo.

Obiettivo: ridurre le attese negli uffici

La proroga è stata adottata anche per evitare il sovraccarico degli sportelli anagrafici, che negli ultimi mesi hanno dovuto far fronte a un numero eccezionale di richieste.

Il rinvio della scadenza consentirà ai Comuni di gestire con maggiore gradualità il passaggio definitivo alla Carta d'identità elettronica, riducendo tempi di attesa e disagi per i cittadini, che avranno ancora diversi mesi di tempo per effettuare la sostituzione del documento senza l'urgenza che aveva caratterizzato le ultime settimane.



