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Cronaca
03/07/2026 09:14:00

Buongiorno24 del 3 Luglio 2026

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Buongiorno dalla redazione di Tp24. Anche oggi, venerdì 3 luglio, appuntamento con Buongiorno24, in diretta su Tp24.it, sui nostri canali social e su Rmc 101, per raccontare e spiegare i fatti più importanti della giornata.

 

Apriremo con Lampedusa, dove è ormai tutto pronto per l'arrivo di Papa Leone XIV, atteso domani per una visita di tre ore e mezza dal forte valore simbolico. Dietro l'evento c'è una complessa macchina organizzativa: decine di operatori sanitari, elicotteri, idroambulanza, Protezione civile e un piano di sicurezza senza precedenti per accogliere le circa diecimila persone previste sull'isola. Faremo il punto anche sul significato della visita e su ciò che potrebbe lasciare a Lampedusa oltre la giornata del Pontefice.

 

Ci occuperemo poi della cronaca, con il grave incidente avvenuto a Favignana, dove due ragazze sono rimaste ferite nello scontro tra uno scooter e un pulmino. Una di loro è rimasta incastrata nel mezzo ed è stata liberata dai soccorritori dopo una lunga operazione. Entrambe sono state trasferite in elicottero all'ospedale Villa Sofia di Palermo e, secondo le prime informazioni, non sarebbero in pericolo di vita.

 

Restando sulle strade della provincia, aggiorneremo anche sulle condizioni del motociclista coinvolto nell'incidente sulla Statale 115 tra Marsala e Mazara del Vallo. L'uomo è ricoverato in prognosi riservata all'ospedale "Paolo Borsellino" di Marsala dopo il violento impatto con un'auto.

 

Parleremo inoltre del maltempo che questa mattina ha interessato Trapani, dove un violento acquazzone ha provocato allagamenti nel centro storico, in particolare in via Torrearsa e nella zona della statua di Garibaldi, rendendo 

necessario l'intervento dei Vigili del Fuoco.

 

Tra gli altri temi della puntata ci sarà il bilancio diffuso dai Carabinieri sulla violenza di genere nel Trapanese: nei primi sei mesi del 2026 sono stati eseguiti 17 arresti e denunciate oltre cento persone per maltrattamenti, stalking e altri reati legati alla violenza domestica.

 

Ci soffermeremo poi sui numeri dell'Aeroporto Vincenzo Florio di Trapani-Birgi, che continua a crescere e ha chiuso il mese di giugno con circa 150 mila passeggeri, confermando il momento positivo dello scalo.

Infine parleremo della sanità trapanese, con l'ennesimo rinvio della realizzazione del reparto di Radioterapia all'ospedale Sant'Antonio Abate, un'opera attesa da anni e ancora bloccata per la mancanza del progetto esecutivo.

Nel corso della diretta daremo spazio anche agli aggiornamenti di giornata, alla politica regionale, alle notizie di servizio e ai principali fatti di cronaca che arriveranno nel corso della mattinata.

Vi aspettiamo alle 9.30 con Buongiorno24, in diretta su Tp24.it, sui canali social di Tp24 e su Rmc 101, per orientarci insieme tra le notizie più importanti del giorno.

 

 



Cronaca | 2026-07-03 09:14:00
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