3 Luglio: missili su Kiev, caso in vigilanza Rai, maxi multa a Google
E' il 3 Luglio 2026. Ecco i principali fatti in Italia e nel mondo ed i titoli dei quotidiani.
• Travolta dalle polemiche la commissione di Vigilanza sulla Rai: prima si sono dimessi i rappresentanti dell’opposizione di centrosinistra, poi in massa anche quelli del centrodestra. Il braccio di ferro è sul nome del nuovo presidente (la maggioranza vorrebbe Simona Agnes) e sulla gestione della Rai nel lungo periodo pre-elettorale • Gli Stati Uniti non rinnoveranno lo storico accordo commerciale che li lega a Canada e Messico • Alla festa del 4 Luglio a Villa Taverna, sede dell’ambasciata americana in Italia, Meloni non c’era, ma c’erano i sue due vice e molti ministri • Trump ha attaccato tutti i paesi della Nato perché spendono per la difesa molto meno degli Stati Uniti. Il rapporto con l’Italia è di 999 miliardi di dollari, contro meno di 49 • Restano pessimi i rapporti tra l’amministrazione Usa e un alleato storico, l’Arabia Saudita, che ha criticato molte fasi della guerra del Golfo • Sono saliti a 27 i morti causati dal bombardamento russo su Kiev, forse il più pesante dall’inizio della guerra. Per rispondere Zelens’kyj chiede agli Usa la licenza per fabbricare i missili Patriot
• Uno scommettitore ha puntato 400 mila dollari sulla possibilità che Putin perda guerra e potere entro quest’anno • Durante la messa per la patrona di Benevento Clemente Mastella ha detto di essere malato e ha chiesto di pregare per lui • L’Istat certifica che, mentre gli occupati diminuiscono, stanno crescendo gli inattivi disoccupati che non cercano più lavoro • A mezzanotte scadono i termini per l‘offerta di Unicredit su Commerzbank e, secondo gli analisti, l’operazione è destinata a chiudersi con successo • La Corte europea di Strasburgo ha confermato la multa di 4,1 miliardi di euro a carico di Google per violazione delle regole di mercato • OpenAi ha offerta il 5 per cento delle proprie azioni al governo americano, invitando così un partner pubblico a partecipare alla scommessa sull’intelligenza artificiale • Sony ha annunciato che non distribuirà più i videogiochi su cd • Ai Mondiali si preannuncia una sfida tra Spagna e Portogallo, che hanno entrambe vinto gli incontri di ieri • In Inghilterra il governo ha autorizzato l’apertura dei pub fino alle 5 del mattino nella notte tra domenica e lunedì, per consentire di seguire la partita della nazionale inglese contro il Messico • In provincia di Macerata una donna di 24 anni ha ucciso il marito di 62 dopo una violenta lite • Il fantino italiano Frankie Dettori è rimasti ferito in un incidente stradale nel Suffolk • Da domani parte la stagione dei saldi estivi • A Follonica i bagnanti hanno trovato sull’arenile la carcassa di uno squalo di 4 metri • Il cancelliere Merz ha annunciato un piano di riforme economiche per il rilancio della Germania che prevede tagli alle spese e riduzione delle tasse • A Damasco nove persone sono rimaste uccise in un attentato compiuto in un caffè del centro • Una donna medico italiana e la figlia minore sono bloccate in Arabia Saudita dal marito che pretende di tenersi la bambina • In Indonesia una giovane coppia è stata condannata a 21 frustate per essersi scambiata un bacio in pubblico • A Panama il governo vuole costruire un supercarcere per i capi delle gang • L’ex leghista Borghezio, passato con Vannacci, e Forza Nuova elogiano i lefebvriani ma hanno finito per litigare sul ruolo del Papa • Daniela Santanchè ha candidato Antonio Di Pietro a sindaco di Milano • Sono stati condannati all’ergastolo i tre accusati della strage di Altavilla Milicia, compreso il padre e marito delle vittime • Il sindaco di Terni Bandecchi è finito sotto inchiesta per corruzione • Il governo ha fermato il progetto di un resort di lusso da realizzare a Tavolara • A Malpensa tre addetti ai bagagli sono stati accusati di una serie di furti per un valore di oltre 300 mila euro • Un gruppo di maranza si sono scatenati al Colosseo, aggredendo anche i vigili urbani • Tremila bottiglie di vino pregiato sono state rubate dalle cantine Banfi • Trionfo azzurro a Wimbledon: si sono imposti Berrrettini, Cobolli, Sonego e Paolini • Marcell Jacobs è tornato a realizzare tempi record in Austria,anche se condizionati dal vento • Sandro Tonali andrà al Tottenham per 116 milioni di euro, una cifra mai pagata per un giocatore italiano • In California è stato istituito il Bruce Lee Day • Paolo Sorrentino ha vinto il Globo d’oro • Sono morti la poetessa argentina Aitana Alberti León (84 anni), l’ex capo ufficio di Di Maio Sara Mangieri (47) e l’artista tedesca Rune Mields (91)
Titoli Corriere della sera: Kiev, l’attacco più duro la Repubblica: Vigilanza Rai nel caos La Stampa: Metsola: Difesa, va speso di più Il Sole 24 Ore: Wall Street rialza le stime, Milano corre / OpenAI, piano per cedere il 5% allo Stato Il Messaggero: Terremoto in Vigilanza Rai Il Giornale: Meno tasse, più lavoro / Meloni tira dritto / (anche con Trump) Avvenire: Enti e imprese sociali / al centro delle politiche Qn: L’inferno di Putin su Kiev / Palazzi rasi al suolo dai raid Leggo: Su Kiev l’attacco più violento Il Fatto: 100 milioni dal governo / all’accusatore di Conte Libero: Scomunicato pure Vannacci La Verità: I giudici si aumentano / la paga di 16.000 euro Il Mattino: Italia-Usa, la festa del disgelo il manifesto: Stop / al televoto il Quotidiano del Sud: La furia di Putin su Kiev Domani: I missili di Putin fanno strage a Kiev / La guerra dello zar è una carneficina
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