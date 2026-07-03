Trapani, FdI lancia allarme ratti a Piazza Vittorio Emanuele

03/07/2026 12:40:00

La spiaggia di Piazza Vittorio, inaugurata appena pochi giorni fa come simbolo di inclusione e accessibilità, finisce al centro di una nuova polemica politica.

A lanciare l'allarme è il coordinamento comunale di Fratelli d'Italia, che denuncia la presenza di ratti nell'area retrostante la piazza e lungo l'arenile, chiedendo un intervento urgente dell'Amministrazione comunale.

Secondo il partito, le segnalazioni raccolte in questi giorni da cittadini e residenti descrivono una situazione che non può essere liquidata come un semplice problema di decoro urbano. "È una questione di salute pubblica e sicurezza", afferma Fratelli d'Italia, sottolineando come l'area sia frequentata quotidianamente da famiglie, bambini, turisti e operatori balneari.

La denuncia arriva in un momento particolarmente delicato.

Dal 1° luglio, infatti, sulla spiaggia di Piazza Vittorio è entrato in funzione il progetto "Spiaggia Inclusiva", promosso dal Comune di Trapani insieme all'Asp, al Distretto Socio Sanitario D50, alla Croce Rossa e a numerose associazioni del territorio, per consentire anche alle persone con disabilità di accedere al mare grazie a passerelle, sedie Job, assistenza sanitaria e servizi dedicati.

Per Fratelli d'Italia, proprio perché si tratta di uno dei luoghi simbolo dell'estate trapanese, l'assenza di un intervento tempestivo di bonifica e derattizzazione risulta incomprensibile.

"Trapani merita di essere una città pulita, sicura e accogliente", afferma il coordinamento cittadino, che invita Palazzo d'Alì ad attivare immediatamente un piano straordinario per eliminare il problema e restituire ai cittadini la serenità di vivere gli spazi pubblici.

Il tema della derattizzazione non è nuovo. Il Comune di Trapani, infatti, ha già programmato nel corso dell'anno un calendario di interventi nelle diverse zone della città, accompagnato dall'invito ai cittadini a non lasciare rifiuti o cibo all'aperto, condizioni che favoriscono la proliferazione dei roditori.

Per il partito di opposizione, però, gli interventi eseguiti finora non sarebbero sufficienti a garantire condizioni adeguate proprio in una delle aree più frequentate durante la stagione balneare.

La richiesta è quindi quella di un'azione immediata, accompagnata da una manutenzione costante.

"Continueremo a dare voce alle istanze dei cittadini e a vigilare affinché siano garantiti i servizi essenziali, la tutela della salute e il rispetto del decoro urbano", conclude Fratelli d'Italia.

La vicenda riporta al centro del dibattito un tema ricorrente nelle estati trapanesi: la manutenzione degli spazi pubblici e del litorale urbano.

Dopo gli investimenti per rendere la spiaggia di Piazza Vittorio più accessibile e inclusiva, l'opposizione chiede ora che la stessa attenzione venga riservata anche agli interventi di igiene urbana, affinché il nuovo servizio possa essere fruito in condizioni di piena sicurezza da residenti e visitatori.



