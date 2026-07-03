Trapani, al via i lavori in via Virgilio: arrivano quattro attraversamenti rialzati

03/07/2026 13:30:00

Dopo mesi di annunci e dopo l'affidamento dell'appalto avvenuto alla fine dello scorso anno, il cantiere è pronto a partire.

Da mercoledì 8 luglio inizieranno i lavori per la realizzazione di quattro attraversamenti pedonali rialzati lungo via Virgilio, una delle arterie più trafficate di Trapani.

L'obiettivo dell'amministrazione Tranchida è quello di ridurre la velocità dei veicoli e aumentare la sicurezza di pedoni e utenti vulnerabili attraverso interventi di traffic calming, ormai sempre più diffusi nei centri urbani italiani.

L'ordinanza dirigenziale n. 626 del 3 luglio autorizza l'apertura del cantiere e disciplina la viabilità temporanea. I lavori interesseranno quattro punti della strada: tra via Mariano Costa e via Domenico Li Muli, all'altezza dell'incrocio con via Capitano Salvatore Poma, tra via Anchise e via Miso e tra via Ninni Cassarà e piazza Falcone-Borsellino.

Il cantiere durerà al massimo dieci giorni lavorativi, con attività dalle 7 alle 19.

Durante questo periodo saranno istituiti divieti di sosta con rimozione forzata, restringimenti della carreggiata e, quando necessario, sensi unici alternati regolati da movieri o da impianti semaforici temporanei.

Il limite di velocità sarà abbassato a 30 chilometri orari in prossimità dei cantieri e a 10 chilometri orari nell'area operativa. Restano garantiti gli accessi alle abitazioni, alle attività commerciali e il passaggio dei mezzi di soccorso.

Una strada al centro delle cronache

L'intervento riguarda una delle direttrici più importanti della città. Via Virgilio collega il centro con la parte nuova di Trapani ed è caratterizzata da un intenso traffico veicolare e pedonale. Negli ultimi anni la strada è stata più volte al centro delle cronache per incidenti anche mortali e per le richieste dei residenti di migliorare la sicurezza.

Ad aprile sonno stati avviati i lavori di rifacimento dei marciapiedi sul lato ovest, dopo anni di proteste per la pavimentazione dissestata dalle radici dei pini, evidenziando come via Virgilio rappresenti una delle zone della città più bisognose di interventi di riqualificazione urbana.

Anche sul fronte della mobilità, la strada è spesso interessata da modifiche alla circolazione.

Nel 2025, ad esempio, la chiusura del passaggio a livello tra via Virgilio e via Fardella per i lavori di ammodernamento della linea ferroviaria Palermo-Trapani aveva provocato pesanti ripercussioni sul traffico cittadino, confermando il ruolo strategico di questo asse viario.

La strategia del Comune

L'amministrazione comunale inserisce il nuovo intervento all'interno di una strategia più ampia dedicata alla sicurezza stradale.

Negli ultimi anni il Comune ha infatti destinato parte dei proventi delle sanzioni del Codice della strada proprio alla manutenzione della viabilità, della segnaletica e agli interventi di moderazione del traffico. Una scelta motivata anche dall'elevato numero di incidenti registrati in città, con particolare attenzione alla tutela di pedoni, ciclisti e utenti deboli della strada.

Gli attraversamenti rialzati di via Virgilio seguono altri interventi già eseguiti in città, come quelli lungo via Fardella e via Ammiraglio Staiti, dove il Comune ha sperimentato soluzioni analoghe per contenere la velocità dei veicoli.

Tranchida: "Disagi necessari per evitare tragedie"

Per il sindaco Giacomo Tranchida si tratta di un'opera che guarda alla sicurezza prima ancora che alla viabilità.

"Con questo progetto, anticipato tempo fa, ancora una volta mettiamo la sicurezza stradale e la vivibilità al centro delle nostre scelte amministrative. È un intervento concreto che nasce dall'esigenza di tutelare chi percorre a piedi una delle vie più trafficate della città, soprattutto in prossimità di attività commerciali, servizi e punti di aggregazione».

Il primo cittadino non nasconde che il cantiere creerà qualche disagio.«Sappiamo bene che l'apertura dei lavori comporterà inevitabili disagi a residenti, commercianti e automobilisti. Ma sono sacrifici temporanei necessari per un risultato che resterà nel tempo, evitando che le nostre strade continuino a trasformarsi in scenari di morte a causa di comportamenti irresponsabili al volante».

L'intervento arriva in una fase in cui il tema della mobilità è tra i più discussi a Trapani. I nuovi attraversamenti rialzati di via Virgilio rappresentano così un altro tassello del piano sulla sicurezza stradale, ma anche un'opera destinata a essere osservata con attenzione dai cittadini, chiamati nei prossimi giorni a convivere con l'ennesimo cantiere su una delle strade più trafficate della città.



