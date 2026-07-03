Marsala, San Teodoro senza bagnino, pulizia e passerella. La protesta di un gruppo di mamme

Alex Britti in concerto alle Cantine Fina. Kebrillerà 2026
Alex Britti farà tappa a Marsala il 7 agosto per Kebrillerà 2026, l’appuntamento estivo firmato Cantine Fina.Il concerto si terrà in cantina, nell’ambito del BRITTINTOUR’26. I cancelli...
Continuano le segnalazioni sulle condizioni delle spiagge libere a Marsala. Dopo i disagi già raccontati nei giorni scorsi da TP24, arriva adesso la protesta di un gruppo di mamme che frequentano la spiaggia di San Teodoro.
“Frequentiamo assiduamente la spiaggia di San Teodoro, almeno fino allo scorso anno”, scrivono. “Da quest’anno, tra mancanza di bagnino e zero pulizia della spiaggia, sarà difficile continuare a frequentarla”.
Nella segnalazione si fa riferimento anche alla passerella in legno che, fino allo scorso anno, permetteva un accesso più semplice alla spiaggia alle famiglie con ragazzi disabili. “Adesso questa passerella non c’è più”, denunciano le mamme.
Il problema riguarda anche la pulizia dell’arenile. Secondo quanto segnalato, la spiaggia non sarebbe stata ripulita del tutto e la presenza di alghe e posidonia favorirebbe insetti e mosche.
“Tutto questo, insieme alla mancanza di una figura di salvataggio, rende questo tratto di costa impraticabile”, si legge nella lettera firmata da L.D.
La segnalazione riaccende il tema della gestione delle spiagge libere marsalesi: sicurezza, accessibilità e pulizia restano le principali criticità denunciate da residenti e turisti a stagione estiva già avviata.
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