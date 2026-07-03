Messina Denaro e l'enigma Burrafato

03/07/2026 06:00:00

Le perquisizioni nella villa di Francesco Burrafato, a Erice, sono solo l'ultimo tassello della nuova offensiva investigativa della Procura di Palermo sulla rete che ha protetto Matteo Messina Denaro durante i suoi trent'anni di latitanza. Dopo le indagini sulle sorelle del boss e sull'avvocata Antonella Moceri, gli investigatori stanno ora concentrando l'attenzione sull'ex primario dell'ospedale di Castelvetrano, convinti che possa essere il misterioso "Parmigiano", uno dei nomi in codice più ricorrenti nei pizzini del capomafia. Un'identificazione che, se confermata, aiuterebbe a ricostruire uno dei canali di sostegno economico della latitanza.

L'indagine su Francesco Burrafato non riguarda soltanto un presunto favoreggiatore di Matteo Messina Denaro. Se l'ipotesi della Procura di Palermo dovesse trovare conferma, significherebbe aver finalmente dato un nome a uno dei personaggi più enigmatici comparsi per quasi trent'anni nella corrispondenza del capomafia.

"Parmigiano" non sarebbe infatti un soprannome occasionale. È una presenza costante nei pizzini della famiglia Messina Denaro. Compare già nella seconda metà degli anni Novanta, quando il fratello del boss, Salvatore, annotava la consegna di una misteriosa "borsa di Parmigiano". Ricompare molti anni dopo, durante gli ultimi anni della latitanza, quando Matteo Messina Denaro lo indica come la persona alla quale rivolgersi per ottenere liquidità.

È questo il particolare che oggi assume un peso investigativo enorme. Per gli inquirenti "Parmigiano" non sarebbe stato un semplice conoscente, ma uno degli uomini ai quali il boss si rivolgeva quando aveva bisogno di denaro.

A rendere ancora più significativo il quadro investigativo c'è anche un particolare emerso durante le perquisizioni: nel salotto dell'ex primario è appesa una copia del "Ritratto di Oswolt Krel" di Albrecht Dürer, firmata da Salvatore Messina Denaro e datata 2005. Un oggetto che, per gli investigatori, rappresenta l'ennesimo indizio di un rapporto personale e di lunga durata tra il medico e la famiglia del boss.

Il banchiere della latitanza

Il pizzino indirizzato a Rosalia Messina Denaro è molto più di una richiesta di prestito.

Matteo Messina Denaro organizza nei dettagli un'operazione finanziaria: stabilisce chi deve chiedere il denaro, chi deve consegnarlo, in quante tranche deve essere suddiviso e perfino i tempi entro cui l'operazione dovrà concludersi.

Non è il linguaggio di chi spera in un favore. È quello di chi si rivolge a una persona considerata assolutamente affidabile.

Secondo la Procura, questa figura coincide con Francesco Burrafato.

Il decreto di perquisizione insiste infatti su due elementi: la disponibilità economica dell'ex primario e il rapporto di lunga durata con la famiglia Messina Denaro.

Non un'amicizia occasionale

Gli investigatori non costruiscono la loro ipotesi partendo soltanto dai pizzini.

Ricostruiscono quarant'anni di rapporti.

Burrafato fu il consulente di parte nell'autopsia di Francesco Messina Denaro, il padre del boss, morto da latitante nel 1998. Negli album fotografici della famiglia compare in più occasioni accanto ai Messina Denaro. Il collaboratore Angelo Siino lo indica come persona vicina al nucleo familiare.

Ma soprattutto emergono relazioni che vanno oltre la semplice conoscenza.

Nel 1990 Filippo Guttadauro e Rosalia Messina Denaro fanno da padrini di battesimo ai figli gemelli dell'ex primario. Ventiquattro anni dopo la figlia del medico sarà testimone di nozze di Maria Guttadauro, nipote del boss.

È una continuità di rapporti che attraversa decenni e che, secondo gli investigatori, spiega perché il boss potesse fidarsi di lui.

L'incontro che riapre tutto

C'è poi un episodio che acquista oggi un significato diverso.

Il 10 gennaio 2014 Maria Guttadauro raggiunge Trapani per incontrare proprio Burrafato.

L'appuntamento nasce da uno scambio di messaggi.

Preso isolatamente potrebbe sembrare irrilevante.

Riletto insieme ai pizzini e agli altri elementi raccolti dalla Procura, diventa invece uno dei tasselli che potrebbero spiegare come funzionasse concretamente la rete di sostegno economico della latitanza.

La nuova pista: chi era "Fragolina"?

L'identificazione del presunto "Parmigiano" apre inevitabilmente un'altra domanda.

Chi era "Fragolina", la persona incaricata di ritirare il denaro?

Nei decreti della Procura il cerchio si restringe alle figlie di Rosalia Messina Denaro. Non è ancora una identificazione definitiva, ma una delle piste investigative più significative di questo nuovo filone.

Perché, se "Parmigiano" rappresentava uno dei finanziatori della latitanza, "Fragolina" sarebbe stata l'anello operativo incaricato di far arrivare concretamente il denaro nelle mani della famiglia del boss.

La pista delle tartarughe

Le ultime perquisizioni hanno aperto anche un'altra pista.

Nel giardino della villa di Burrafato, oltre alla pistola con matricola abrasa che ha portato all'arresto dell'ex primario per detenzione illegale di arma clandestina, i carabinieri hanno sequestrato 42 tartarughe, detenute - secondo l'accusa - in violazione della normativa Cites sulle specie protette.

Un ritrovamento che potrebbe sembrare marginale, ma che gli investigatori collegano ancora una volta ai pizzini di Matteo Messina Denaro.

Laura Bonafede scriveva infatti al boss: "Dalle tartarughe è giallo? O grigio? Penso giallo".

Anche Martina Gentile faceva più volte riferimento alle "ughe", abbreviazione utilizzata nelle lettere: "Ho due ughe, una sarebbe per te..."

e ancora: "Sono certa che non sai chi colleziona ughe..."

Per il pool coordinato dal procuratore aggiunto Vito Di Giorgio, quelle frasi potrebbero non riferirsi soltanto agli animali, ma costituire un ulteriore richiamo proprio all'ex chirurgo, noto collezionista di tartarughe.

Le monete e il padre del boss

Durante le perquisizioni sono emerse anche numerose monete antiche, adesso affidate agli specialisti del Nucleo tutela patrimonio culturale dei Carabinieri.

Anche questo particolare non è casuale.

Il padre del boss, Francesco Messina Denaro, era ritenuto uno dei protagonisti del traffico clandestino di reperti archeologici in Sicilia occidentale. Per questo motivo gli investigatori stanno verificando se le monete possano avere qualche collegamento con quel mondo o se rappresentino semplicemente una collezione privata.

Un mosaico che prende forma

Presi singolarmente, un quadro firmato, alcune tartarughe, vecchie monete o fotografie di famiglia potrebbero sembrare dettagli privi di rilievo.

Messi insieme ai pizzini, ai rapporti personali con i Messina Denaro, ai legami familiari e agli incontri ricostruiti dagli investigatori, compongono invece il mosaico che la Procura di Palermo sta cercando di ricostruire: quello della rete di relazioni, fiducia e sostegno economico che avrebbe consentito a Matteo Messina Denaro di restare latitante per quasi trent'anni.



