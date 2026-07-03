Donnafugata apre la sua cantina per "Pantelleria, Mediterraneo d'Autore"

03/07/2026 18:10:00

Pantelleria non sarà soltanto il palcoscenico del confronto tra istituzioni, giornalisti e protagonisti dell'economia. Sarà anche il luogo in cui raccontare, attraverso il vino, la propria identità più autentica. Per questo Donnafugata partecipa a "Pantelleria, Mediterraneo d'Autore", la manifestazione in programma dal 3 al 5 luglio, aprendo le porte della sua cantina agli ospiti della giornata inaugurale.

L'azienda vinicola, da anni profondamente legata all'isola, offrirà un'esperienza dedicata alla scoperta della tradizione vitivinicola pantesca, accogliendo i protagonisti della rassegna in un percorso tra paesaggio, cultura e produzione del vino.

Un Mediterraneo da raccontare

La manifestazione, ideata da Valentina Fontana e Myrta Merlino e promossa da Vis Factor in collaborazione con My Communication, riunisce a Pantelleria rappresentanti delle istituzioni, del mondo dell'informazione, della cultura e dell'impresa per riflettere sulle grandi trasformazioni geopolitiche, economiche e sociali che interessano il Mediterraneo.

L'iniziativa, sostenuta dal Comune di Pantelleria e dal Parco Nazionale Isola di Pantelleria, punta a trasformare l'isola in un laboratorio permanente di dialogo sul ruolo strategico del Mediterraneo nello scenario internazionale. Alla giornata inaugurale è prevista anche la partecipazione del Presidente del Senato, Ignazio La Russa.

Donnafugata e il legame con Pantelleria

Per Donnafugata il rapporto con Pantelleria rappresenta una parte fondamentale della propria storia aziendale. Attraverso la valorizzazione della viticoltura eroica dell'isola, l'azienda contribuisce da anni alla tutela di un paesaggio unico e di una tradizione agricola riconosciuta in tutto il mondo.

Ad accogliere gli ospiti nella cantina sarà Antonio Rallo, winemaker dell'azienda di famiglia, che guiderà il percorso dedicato alla storia vitivinicola dell'isola.

«Pantelleria è molto più di un'isola: è un luogo che custodisce una storia millenaria di incontri, di culture e di resilienza. Chi ha la fortuna di viverla e lavorarci ogni giorno sa quanto sia importante continuare a raccontarne l'identità e il valore. Sostenere "Pantelleria, Mediterraneo d'Autore" significa contribuire a una riflessione che parte da questo territorio e guarda al Mediterraneo come spazio privilegiato di dialogo», afferma Antonio Rallo.

Con questa iniziativa, Donnafugata rinnova il proprio impegno nella promozione dell'isola del sole e del vento, mettendo al centro non solo il vino, ma anche il patrimonio culturale e paesaggistico che rende Pantelleria una delle realtà più originali del Mediterraneo.



