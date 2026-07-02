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Politica

» Vivavoce
02/07/2026 13:34:00

Mazara, fumi tossici e rifiuti a Mazara 2: FN attacca il Comune

https://www.tp24.it/immagini_articoli/02-07-2026/mazara-fumi-tossici-e-rifiuti-a-mazara-2-fn-attacca-il-comune-450.jpg

Il Comitato 218 “Futuro Nazionale” interviene sulla situazione del quartiere Mazara 2 dopo i recenti incendi che hanno interessato le periferie della città. Al centro della denuncia ci sono i fumi sprigionati dai roghi e la presenza di rifiuti speciali e pericolosi abbandonati lungo le strade.

 

Secondo il comitato, gli incendi non possono essere considerati semplici episodi isolati, ma sarebbero legati alla mancata prevenzione e al degrado delle aree periferiche. I residenti lamentano ritardi nella rimozione dei rifiuti, assenza di videosorveglianza e mancati interventi preventivi di pulizia e sfalcio dell’erba secca nelle zone più esposte.

Il Comitato 218 punta il dito contro l’amministrazione comunale e contro il sindaco Salvatore Quinci, accusando il Comune di avere trascurato per troppo tempo le segnalazioni dei residenti.

 

“Se l’area fosse stata ripulita a tempo debito, oggi non parleremmo di emergenza sanitaria”, dichiarano i rappresentanti del comitato. “I cittadini di Mazara 2 non possono pagare con la propria salute l’inerzia di questa amministrazione”.

Il comitato chiede anche l’attivazione dei protocolli di sicurezza dell’Asp per la tutela della popolazione, dopo gli accertamenti ambientali effettuati dalle autorità sanitarie e di controllo.

 

Tra le richieste avanzate ci sono maggiori controlli nelle aree periferiche, l’installazione di telecamere nei punti più esposti, la rimozione rapida dei rifiuti abbandonati e interventi di bonifica preventiva.

“Chiediamo l’immediata attivazione dei protocolli di sicurezza dell’Asp per la tutela della popolazione”, aggiunge il Comitato 218 “Futuro Nazionale”, che parla a nome dei residenti del quartiere.









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